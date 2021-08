[En video] Jesús Padrón quiere un Atlético de San Luis Femenil más ofensivo

Trabajar en la defensa y poner a competir a la delantera, es el objetivo a buscar por parte del Atlético de San Luis Femenil, así lo señaló su entrenador, Jesús Padrón, tras la derrota sufrida ante América con marcador de 4 goles por 0.

“Ha sido uno de los partidos con unos de los picos más marcados, nos mermaron esos primeros 15 minutos, no entramos concentradas en los primeros minutos del segundo tiempo y esos goles de vestidor cambian todo lo que se tenía planeado” comentó el estratega rojiblanco al termino del partido.

Deportes América golea 4-0 al Atlético de San Luis Femenil en el Azteca

A pesar de la contundente derrota que sufrieron en el Estadio Azteca, Padrón se dijo contento con el trabajo realizado “Me gusta la personalidad del equipo, no me gustan los goles, tenemos que trabajar mucho en parte defensiva, pero me gusta la reacción, el someter al rival teniendo la pelota, nos hemos enfrentado a equipos que han estado en liguilla en los torneos anteriores.”

Fue claro al señalar que las colchoneras deben de trabajar en la parte ofensiva ya que “Nos falta esa contundencia, el poner a competir a la gente que tenemos arriba, muy bien la posesión del balón por momentos, pero lo que queremos es lastimar, y ese es el detalle, el día que hagamos eso los rivales se posesionaran diferentes.”

Respeto al tema de rotar la portería, señaló que el colocar a Ivette Alvarado en la meta, pasa más por sumar puntos en el tema de la regla del menor “tenemos esta situación que tienen todos los equipos, Ivette, a pesar de su corta edad tiene mucha experiencia y es un tema que esta hablado con ellas.”

La escuadra potosina femenil estará trabajando esta semana para preparar el duelo ante Xolos de Tijuana Femenil, el próximo domingo a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.<

Con información de Edgar Barajas...

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí