[En video] Jardine felicitó a su equipo por el triunfo y ya no habló más

Se esperaba que André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, se mostrará feliz y hablará sobre la valía del triunfo obtenido en calidad de visitante ante Guadalajara, pero no fue así, estaba serio y antes de que le hicieran más preguntas los reporteros, solo expresó:

"Fue una victoria muy importante y decir que tenemos un grupo que trabaja mucho, están muy dedicados, están dejando todo dentro de la cancha, merecían los tres puntos. Y como no puedo hablar de todo lo que me gustaría por los motivos que ya saben, mis disculpas a todos. Mi entrevista hoy se cierra con esto, felicitando a mi equipo por la entrega y todo lo que hicieron, pero mi estado no es bueno" apuntó para pararse y retirarse de la conferencia de prensa, apenas al minuto y medio de iniciada.

Causó sorpresa esta repentina "huida" del entrenador brasileño, quien al parecer alguna situación externa que no le pareció, quizás el arbitraje, le dejó un tanto inconforme.

Pero en cuanto a las estadísticas del partido, a pesar de que en varios rubros las Chivas fueron mejores, los potosinos se quedaron con la victoria por la mínima diferencia con gol de Facundo Waller al minuto 45+3, y hasta les fue anulado una anotación más en la parte complementaria por una falta dentro del área.

Y es que en la posesión de balón, los locales lo tuvieron un 64.2% por solo 35.8% de los visitantes; 19 disparos a gol registraron los de casa con 4 atajadas de Barovero, en tanto que por los foráneos solo 4 disparos sin atajas de Jiménez.

Por último mencionar que ya hizo su debut con el equipo el delantero español Sabín Merino, que jugó algunos minutos del segundo tiempo, en tanto que el brasileño Rodrigo Dourado fue titular y mostró ya su calidad y experiencia.

EL DATO El delantero español Sabin Merino debutó con Atlético de San Luis al ingresar al minuto 79 por Abel Hernández

