En marcha el Torneo del Pavo de Pesas en SLP

Comenzó la actividad del tradicional Torneo Nacional del Pavo de Levantamiento de Pesas 2021, que se desarrollará del primero al 3 de diciembre en las instalaciones del Hotel María Dolores, con lo participación de los mejores halteristas de todo el país en sus diferentes categorías.

El evento, es organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, encabezada por el potosino Rosalio Alvarado del Ángel, y que año con año se realiza en la capital potosina, con el que se cierra la actividad anual de esta disciplina.

Este miércoles arrancaron las acciones en la rama femenil en sus diferentes categorías, para este jueves 2 de diciembre cerrarán las acciones con tres divisiones pendientes en la categoría femenil y dar paso a los varones en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en sus diferentes divisiones.

Cortesía | INPODE

Para el viernes 3 de diciembre, entrarán en acción las categorías Sub 20 y Mayores Varonil donde se podrá apreciar la participación de atletas de representación centroamericana, panamericana y campeonatos mundiales; en todas ellas se premiará por equipo a los mejores levantadores por categoría y rama.

Los días tendrán cinco sesiones de actividad, comenzando a partir de las 9:00 horas y siendo la última sesión a las 18:00 horas en sus cuatro tarimas de competencia; el pesaje de cada una de las divisiones se realiza un par de horas antes de cada competencia.