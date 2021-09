Emocionado por festejar mis 500 corridas en SLP: Arturo Macías

En conferencia de prensa presencial el matador de toros hidrocálido, Arturo Macías "El Cejas", afirmó sentirse emocionado por llegar a 500 corridas de toros en sus 16 años como matador y que mejor que celebrarlo con un cartel donde estará acompañado de Ernesto Javier "Calita" y Leo Valadez, este viernes 1o de octubre en la Plaza Monumental El Paseo, a partir de las 20:00 horas.

"No podía ser en otro sitio más que San Luis Potosí el poder festejar mis 500 corridas. Gracias por tomarme en cuenta. Me siento querido en esta tierra, la afición potosina me trata muy bien, incluso hoy que venía para acá recordé esos viejos tiempos de cuando yo iniciaba y pise está tierra por vez primera.

"Y si recordé que en 1998 dejo mi natal Aguascalientes para venir a radicar a San Luis Potosí y entrar a la escuela taurina Fermín Rivera, comandada por el maestro Curro Rivera, entonces viví muchos años en la calle de Comonfort en el centro histórico. En aquellos años no había toda la tecnología que hay ahora, por lo que estuve enfocado en aprender el toreo. Practique mucho en el parque Tangamanga y Morales, incluso tomé clases de ballet en Bellas Artes, en fin, muchos gratos recuerdos que tengo de acá.

Y quien me iba a decir que pasados 23 años de todo eso hoy este viernes 1o de octubre estaré celebrando mis 500 corridas después de 16 años de matador de toros. Me siento un agradecido de Dios, pero también por la afición, porque ellos pagan un boleto para vernos y nos hacen estar vigentes".

De la corrida donde estará este viernes comentó: "Un cartel aderezado, "Calita" es un extraordinario torero que ha llevado una temporada muy buena, con once años en esto con sonados triunfos recientes en España y México; Leo Valadez me encanta, un torero de 20 años y 3 años de alternativa, con un arte muy bueno y una gran persona; seguro entre los tres daremos una gran noche de toros porque yo no vendo piñas, tengo también lo mío y vengo a triunfar. Y de los toros, son de la Ganadería de Claudio Huerta que es garantía de éxito, y un privilegio para mi el ponerme frente a sus astados".

EL DATO

Arturo Macías "El Cejas" cumple 500 corrida, pero desde sus inicios ha toreado más de 2 mil toros.

