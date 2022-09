Eliminan a Fernanda Contreras en singles del WTA 500 de Tokio

La potosina Fernanda Contreras no pudo avanzar a cuartos de final en el torneo T500 "Toray Pan Pacific Open 2022" que se disputa en Tokio, Japón, al perder su partido en la modalidad de singles, aunque en dobles aún tendrá actividad este viernes 23 junto a la griega Despina Papamichail.

En octavos de final modalidad singles, Contreras Gómez enfrentó a la rusa y preclasificada 4, Veronika Kudermetova, número 13 del mundo, quien simplemente salió en su día y mostró su alto nivel tenístico, para imponerse en solo 56 minutos a la mexicana con parciales de 0-6 y 1-6 y ligar su triunfo 33 del año.

Fernanda Contreras Gómez lo intentó, pero fue superada por su rival rusa. / Cortesía @torayppo

Fernanda, número 182 del ranking WTA, no pudo encontrar la fórmula para frenar los embates de la europea, el primer set se fue a bajo 4-0 con dos rompimientos y ya no lo pudo levantar, le hizo mucho daño ese primer servicio de la rusa y sobretodo los certeros tiros al fondo de la cancha, que no pudo controlar la mexicana para el 0-6 contundente.

El segundo set prácticamente fue una calca del primero, aunque hubo una leve reacción la raqueta azteca, quien logró ganar un partido, que a la postre fue el único que pudo sumar, al caer 1-6 y despedirse del torneo en singles.

Ahora Fernanda Contreras cambia el chip, pues este viernes 23 en horario de madrugada para México, jugará los octavos de final de dobles junto con la griega Despina Papamichail, para enfrentar a la belga Elise Bertens y otra vez a la rusa Veronika Kudermetova, sembradas uno y favoritas para coronarse, en otro difícil cotejo.

Previo a ese cotejo, en la misma cancha dos, entra en acción la mexicana Giuliana Olmos y canadiense Gabriela Drabrowski, segundas sembradas, contra Sophie Chang (USA) y Katarzyna Kawa (POL).

EL DATO

La brasileña Beatriz Haddad fue la única latina que avanzó a cuartos de final.