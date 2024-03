El triunfo trajo calma y motivación para lo que viene: Gustavo Da Silva

Atlético de San Luis dio la campanada y derrotó 2-1 a Pachuca en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, por lo que el director técnico del equipo potosino, Gustavo Da Silva Leal, destacó el trabajo de su equipo y el apoyo de la afición, además de que el triunfo les trae la calma que necesitan para encarar el cierre de torneo.

“La victoria fue muy importante para nosotros porque estábamos pasando por días muy duros, que para mí no merecíamos porque somos trabajadores, siempre enfocados en las cosas que podamos mejorar. Si al final los cambios que se hicieron, si un jugador estaba bajo o no de ritmo, independiente de cualquier cosa, se logró la victoria y lo mejor es que cuando necesito un jugador, sea titular o de la banca, están allí. Moreno y Castro que no inician regularmente, los puse y funcionaron a la perfección, hicieron gran trabajo, lo mismo que el resto que iniciaron y entraron de cambio; a eso me refiero que todos están trabajando mucho y listos para cuando se les requiera.

Del tema de Chávez, es un magnifico jugador y mejor persona, ha cometido errores, como todos, como yo también los tengo. Cuando entró la gente lo abucheó y la verdad no se lo merece, porque ha sido fundamental en muchos partidos”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Sobre quienes dicen que la victoria fue una sorpresa, el estratega sudamericano comentó: “Yo siempre hablo desde el torneo pasado que somos un equipo muy enfocado en nosotros. Independientemente del rival, esté arriba en la tabla o no. En el fútbol puedes romper las matemáticas y hoy se vio. A veces pasan factores que te evitan ganar y otras tantas esas circunstancias se te alinean”.

Y mostró su optimismo del futuro que se le viene al equipo, independientemente los rivales que tendrán: “Aún estamos a tiempo de recuperarnos y creo que hay los suficientes puntos en disputa para alcanzar a meternos entre los 10 primeros, nos llevan tres puntos y aún depende de nosotros mismos, no de nadie. Tenemos un compromiso amistoso ante Monterrey y lo tomaremos con seriedad, pero será más nuestro trabajo en esta Fecha FIFA enfocado al enfrentamiento ante América. Después de un merecido descanso empezaremos a planear bien que haremos en esta semana y media que tenemos”.

Por último no dejo de lado el reconocer el apoyo de la afición que ha sido fundamental para que el equipo luche siempre. “Este mal momento pasaba por un tema de confianza, en lo anímico, y debo agradecer a la afición potosina, la que realmente nos acompaña siempre porque aunque nos estaba yendo mal, no nos abandonó, y claro un equipo de futbol crece en base a los resultados, y ante Pachuca fue enorme ese apoyo, a pesar de la incertidumbre. Ganamos limpiamente y ellos seguro lo tomarán en cuenta para seguir alentándonos. Los necesitamos en esta recta final, y nosotros buscaremos darle esa satisfacción que se merecen”, apuntó.