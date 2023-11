El potosino Franco Saldaña, campeón del Musclemanía Latino 2023

Nuevamente el fisicoculturismo potosino da de que hablar al lograr el título de campeón absoluto Franco Saldaña en el evento Musclemania Latino 2023 que se realizó en la Ciudad de México.

El atleta de La Loma Centro Deportivo no solo fue el mejor en la categoría BodyBuilding en la capital del país, sino que además al ganar el absoluto, le da derecho de obtener el Pro Card y ser el primer potosino en obtener esa distinción en un evento de Musclemania en México, en el que esta vez participaron 150 atletas del país y algunos de Sudamérica.

Cortesía | Franco Saldaña

"La verdad que estoy muy contento por el resultado, no fue fácil la competencia estuvo reñida y los trabajos físicos de todos los competidores estuvieron de primer nivel, pero nos preparamos bien y di todo en el escenario para obtener el absoluto y el Pro Card", comenta para El Sol de San Luis el atleta de 25 años.

Además de ello, Franco se ganó el derecho de representar a México en el Mundial de Culturismo Natural que será el 18 de noviembre en Seattle, Washington, en Estados Unidos, para el cual ya inició preparación.

Cortesía | Franco Saldaña

"Este no será mi primer mundial porque ya he competido en otros con buenos resultado afortunadamente, pero al igual que en los anteriores, vamos por todo a ganar ese título en bodybuilding natural. Mi preparación la hice de 23 semanas, llevó 21 y me faltan las dos restantes y así llegar al 150% a la competencia en Seattle, donde quiero poner en alto el nombre de México y de San Luis Potosí".

Cortesía | Franco Saldaña

Por otra parte el ganarse el Pro Card le da derecho a Franco de competir en los mejores eventos de Musclemania que se realizan en el mundo, tan es así que luego de que lo obtuvo, lo invitaron a participar en dos próximas competencias: Dubai y Singapore, a los cuales buscará asistir, siempre y cuando consiga los apoyos necesarios para realizar el viaje hasta aquellos lugares.