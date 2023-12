El gozo al pozo: Atlético de San Luis 0-5 América

Atlético de San Luis fue superado de principio a fin por América, que lo derrotó 0-5 para poner pie y medio en la final, ante un estadio Alfonso Lastras Ramírez llenó y una afición que aguantó la lluvia y se fue antes de terminar el partido por el holgado marcador.

Goles de Diego Valdés (2), Henry Martín y Julián Quiñones (2), le dieron la victoria a las águilas que dominaron el partido de principio a fin, ante un inoperante Atleti que tuvo una noche de terror.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis se presentó con uniforme rojiblanco y dos modificaciones de arranque, Vitinho y Murillo en lugar de Damm y Bonatini, mientras que América con su clásica indumentaria amarillo crema y la misma alineación del partido anterior.

Apenas la afición entraba al estadio y cayó el 0-1 al minuto 4 del América obra de Diego Valdés, como balde de agua fría, como la intensa lluvia. San Luis intentó reaccionar y el francés Salles - Lamonge disparó al 11’ y Malagón desvió.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Pero de nuevo América puso el 0-2 al minuto 13 con cabezazo sólido de Martín , otro cubetazo al rival, que ya no pudo recuperarse. Fue inoperante San Luis con esas variantes ofensivas que no funcionaron, no tuvo posesión, profundidad y las águilas hasta pudieron anotar el 0-3, pero un disparo de Fidalgo pegó en el poste a desvío del portero Sánchez. América se fue al descanso 0-2, siendo amo y señor del partido.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En la parte complementaria se esperaba la reacción del equipo local, el DT Da Silva intentó con cambios, pero el equipo no mejoró, no tuvo profundidad, ni opciones claras de gol, su motor Dieter Villalpando ahora no se mostró, ni Vitinho, Murillo, y solo a ratos Salles - Lamonge.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

América bien parado, con intensidad, acompañándose en sus líneas y siendo letal a la ofensiva, definió la serie, desde la Ida, con golazo de Diego Valdés y par de tantos de Julián Quiñones. Un 0-5 letal para los locales, que están prácticamente noqueados en la serie, en un gran planteamiento de Jardine en su antigua casa.

LOS GOLES

0-1 (MIN 4).- Pasé largo a Henry Martín por el centro, retiene bien, y cede a Diego Valdés que dispara potente, Unai Bilbao desvía y se va el balón al fondo.

0-2 (MIN 13).- Gran jugada colectiva que termina por izquierda con centro de Álvaro Fidalgo a Henry Martín que de cabeza con remate sólido anota.

0-3 (MIN 64).- Diego Valdés recibe por el centro, gira y dispara potente raso al poste izquierdo de Sánchez, que no alcanza a evitar el tanto.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

0-4 (MIN 83).- Julián Quiñones de cabeza, luego de una mala salida del portero Andrés Sánchez.

0-5 (MIN 90+4).- Centro de Fidalgo, remata solo Quiñones, y de le va el balón entre las piernas a Sánchez.

Adonai Escobedo fue el árbitro central con trabajo limpio. Amonestó solo a Rodrigo Dourado de San Luis. En las bandas Christian Espinosa y Pablo Hernández con labor aseada.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- A. Sánchez; 4.- JC Domínguez; 5.- R. Chávez; 7.- J. Murillo; 8.- JM Sanabria; 10.- D. Villalpando; 11.- V. Ferreira; 13.- R. Dourado;16.- J. Güemez; 19.- S. Salles - Lamonge; 20.- U. Bilbao. DT Gustavo Da Silva. CAMBIOS: 25.- J. Damm; 9.- L. Bonatini; 2.- JD Castro; 22.- M. Klimowicz.

AMÉRICA: 1.- LA Malagón; LF Fuentes; 4.- S. Cáceres; 6.- J. Dos Santos; 8.- A. Fidalgo; 10.- D. Valdés; 17.- A. Zendejas; 19.- M. Layún; 21.- H. Martín; 31.- I. Lichnovsky; 33.- J. Quiñones. DT A. Jardine. CAMBIOS: 11.- J. Rodríguez; 22.- L. Suárez; 31.- I. Reyes; 16.- S. Naveda.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO

El partido de Vuelta de semifinal se disputa el sábado 9 en el estadio Azteca a las 20:00 horas.