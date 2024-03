Dos potosinas convocadas a la selección mexicana de tenis

La Federación Mexicana de Tenis (FMT) anunció las cuatro tenistas que representarán a México ante la escuadra de Australia, en las Qualifiers de la Billie Jean King Cup 2024.

Las potosinas Fernanda Contreras Gómez y Marcela Zacarías, así como la capitalina Giuliana Olmos y tapatía María Fernanda Navarro serán las cuatro tenistas nacionales que integran el conjunto mexicano, que será dirigido por el capitán Agustín “Bebé” Moreno.

Cortesía / FMT

La seria ante el representativo australiano tendrá verificativo los días 12 y 13 de abril con sede en la Arena Pat Rafter en la ciudad de Brisbane, Australia. El primer día se disputan los dos partidos de singles, y en el segundo otros dos de singles y de ser necesario se cierra con unos dobles.

En la ronda de Qualifiers participan 16 países y las series quedaron de acuerdo al sorteo de la siguiente manera: Australia (1) vs. México; Suiza (2) vs. Polonia; Francia (3) vs. Gran Bretaña; Estados Unidos (4) vs. Bélgica; Japón vs. Kazajistán (5); Brasil vs. Alemania (6); Eslovaquia (7) vs. Eslovenia, y Ucrania vs. Rumania (8).

Cortesía / FMT

Las naciones ganadoras de las Clasificatorias avanzarán a las Finales de noviembre junto con la campeona de 2023, Canadá, el subcampeón de 2023, Italia, la nación anfitriona, España, y la invitada República Checa.

Las naciones perdedoras competirán en los Play-offs en noviembre contra equipos con mejor desempeño en las zonas regionales del Grupo I de 2024.

Cortesía / FMT

Cabe mencionar que Fernanda Contreras como Fernanda Navarro estarán presentes en el WTA 125 San Luis Open que se disputa del 25 al 31 de marzo, mientras que Giuliana Olmos seguirán jugando en los torneos grandes de la WTA.

Con relación a Marcela Zacarías, sorprende su convocatoria ya que no ha jugado torneos en todo este 2024, a diferencia de las otras tres convocadas que vienen participando en torneos WTA e ITF.

Y de la ausencia de Renata Zarazúa al parecer le dará prioridad a los torneos WTA, pero también es una sorpresa su no convocatoria al ser la mejor raqueta nacional en el ranking, 101 del mundo.