Dirección de Deporte Municipal satisfecha por lo realizado en la presente administración

Ricardo García Rojas, director de Deporte Municipal, informó que durante la presente administración del Alcalde Xavier Nava Palacios se invirtieron 97 millones de pesos en los tres años y que el trabajo que realizaron esta ahí en las unidades y espacios deportivos, así como en todos los eventos que realizaron.

"Nunca quisimos ser protagonistas, ni quedarnos en el discurso de que era un trabajo para recuperar el tejido social como muchas administraciones lo hacen para escudarse en eso, al contrario, nosotros jugamos nuestro partido en el terreno de juego, ahí donde la gente necesitaba apoyos, recursos, activarse o ejercitarse. Y buscamos siempre apoyarlos a todos por igual, muchos estuvieron ahí con nosotros al pie del cañón, otros en la banca o a la espera de poder ser incluidos, pero siempre los escuchamos y les dimos respuesta en la medida que pudimos", afirmó haciendo un balance de su gestión.

Ahondó que en la Dirección a su cargo las puertas siempre estuvieron abiertas a todos sea cual fuera la época del año, "porque no trabajamos de lunes a viernes, lo hicimos los siete días de la semana, no hubo vacaciones, ni años nuevos, navidades ni vacaciones para muchos de nosotros. Nos abocamos a mejorar lo que no se había realizado en las administraciones pasadas, ahí está el trabajo, visible en las unidades y espacios deportivos, quienes vengan lo seguirán y si no es así, pues la ciudadanía lo demandará El balón estaba con nosotros pero pronto no será así y ya será si continúan los que lleguen, eso que hicimos bien o lo aplican en otras cosas".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aprovechó para agradecer al Presidente Municipal Xavier Nava su total respaldo, "siempre nos escuchó, apoyó y siempre el deporte jugó un papel importante en su administración. Agradecido con él estamos todos los de Deporte Municipal".

Entre los 97 millones de pesos que se invirtieron en el trienio actual que finaliza el próximo 25 de septiembre, se aprovecharon para construir 67 obras y rehabilitar otras; pasaron de ser 16 colaboradores a 260 con salario digno; recibieron a 23 mil usuarios en los centros y unidades deportivas; apoyaron a los mejores atletas para que pudieran llegar a justas nacionales e internacionales; así como organizaron más de 100 eventos deportivos, con más de 300 personas en cada uno, según se informa en el video publicado en redes sociales de Deporte Municipal.

EL DATO

"El trabajo que realizamos ahí está, a la vista, quien lo quiera ver y aceptar adelante, porque todo lo hicimos sin preferencias", afirmó Ricardo García Rojas.