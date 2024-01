Despierta interés la función de box profesional en SLP

La nueva empresa de boxeo, Vic Lujosa Promotions, que dirige el ex-boxeador potosino Juan Carlos "El Pez" Martínez tiene todo listo para que el próximo sábado 13 lleve a cabo la primera función de box denominada "Debut de un campeón"

La cita para todos los aficionados al deporte de las orejas de coliflor es en punto de las 19:00 horas en el gimnasio de la Unidad Deportiva "José López Portillo", en la que se tendrá un atractivo programa de peleas amateur de jóvenes talentos y profesionales.

La cartelera boxística incluye el debut como estelar de Jesús "El Zurdo" Jiménez, además de la presentación de "Skoot" Jiménez y de Michel "El Bravo" Rosales, quien está en su gira de despedida como profesional y que mejor que decir adiós primero en su tierra natal. Además habrá varias peleas amateurs para completar la función.

Cortesía | Vic Lujosa Promotions

"Pez" Martínez, ahora flamante promotor, agradeció el apoyo de los patrocinadores que hacen posible que el proyecto camine y se pueda realizar la primera función esta semana, con respaldo de Santas Alitas, Wiltron Drywall, Tablaroca USG, FC Con Placa, Solca, Bactor, Pinturas Sensacolor, Producciones Enigma, Maldad Shop, DCUP e Inpode.

Y explicó cómo nació el proyecto: "Es por y para los peleadores potosinos, ya que aquí hay mucho talento que desgraciadamente tiene que salir, porque aquí no hay oportunidad de pelear, pero esto es el comienzo de algo que cambiará esa situación; y me comprometo a respaldarlos totalmente en su carrera porque seremos una empresa que los cuide y no los explote, sino que se les promueve como se debe, y para ello realizaremos varias funciones a lo largo del 2024 para que las empresas, patrocinadores y promotores volteen a ver que en San Luis Potosí hay boxeo de buen nivel", expresó Juan Carlos Martínez.

En el cartel se incluye al potosino Michel "El Bravo" Rosales. "Inicia su gira despedida y quiere decir adiós en su casa donde empezó y lo hará con todo el talento que aún tiene en una pelea de exhibición para que vean la clase de peleador que es, orgullosamente potosino y que enfrentó a rivales de la talla de Saúl "El Canelo" Álvarez y Marco Antonio "El Veneno" Rubio, además de estar ranqueado por varios años entre los primeros diez del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso welter.