Deportistas enamorados celebrarán este 14 de febrero con carrera atlética

El próximo 18 de febrero se llevará a cabo la convivencia atlética “Yo Amo Correr Juntos”, un evento deportivo que se realizará en el marco del Día del Amor y la Amistad y tendrá un recorrido de 8 kilómetros en la prueba estelar y una lid de convivencia de 5 kilómetros.

En este evento deportivo organizado por Deporte de la capital se podrá participar de manera gratuita y las inscripciones será hasta el 14 de febrero de 2024 o agotar existencias.

Se podrá participar para la distancia de 8 kilómetros en la categoría Única Mixta (Hombre - Mujer), Única Varonil (Hombre-Hombre) y Única Femenil (Mujer-Mujer). En la distancia de 5 kilómetros la categoría sería Única Libre (Sexo indistinto) y Discapacidad (Al menos uno de los dos participantes debe ser atleta con discapacidad).

Las inscripciones podrán realizarse por alguno de los integrantes de la pareja presentando una copia de ambas identificaciones oficiales en la misma hoja, con su registro se les incluye una playera conmemorativa (sujeto a disponibilidad de tallas) y número para las primeras mil parejas.

Dichos registros se realizarán en las siguientes ubicaciones: Unidad Administrativa Municipal, en Dirección de Deportes. Blv. Salvador Nava Martínez #1580, Col. Santuario, CP. 78380, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 15:00 horas.

Cortesía | Deporte Municipal de SLP

Además del Centro Deportivo Integral La Garita. Viveros s/n, Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 18:00. Centro Deportivo Plan de Ayutla de 1854 #123-A, Colonia Saucito, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 18:00.

En el caso de los atletas foráneos se podrán solicitar mayores informes al 4448345400 ext. 2818 y por correo electrónico a deportesocial2124@gmail.com

La entrega de kits será directamente a una de las personas inscritas, el sábado 17 de febrero de 8:00 a 17:00hrs., en el Auditorio Socorro Blanc en La Unidad Administrativa Municipal. Blvd. Salvador Nava Martínez #1580, Col. Santuario, CP. 78380, San Luis Potosí, S.L.P. Se deberá presentar ficha de inscripción.

No habrá inscripciones ni entrega de kits el día del evento. Competidor que no recoja kit en la fecha y horario establecidos, perderá todo derecho derivado de su inscripción y no podrá participar en el evento.