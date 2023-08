Del 21 al 26 de agosto la Copa de Raquetbol en La Loma CD

Con la presencia de los mejores jugadores potosinos y algunos nacionales, se realizará del 21 al 26 de agosto la Copa Corpoilgas de Raquetbol con sede en La Loma Centro Deportivo.

Este magno torneo cuenta con el respaldo del INPODE, Deporte Municipal de la capital, así como de buen número de patrocinadores, sin faltar el aval de la Asociación Potosina y Federación Mexicana de Raquetbol.

Fabián Parrilla, coordinador del evento, informó que habrá actividad oficial en todas las canchas de La Loma en categorías: Open Singles con doble eliminatoria; Damas A; 14 – 16 años y menores; la “B”; la “C”; “Novatos; Master “B” 40 años y mayores; sin faltar los de 10 años y menores 2 Botes (principiantes); 8 años y menores; 10 años y menores; así como 14 años y menores (principiantes).

La Copa cuenta con aval de la Asociación Potosina y Federación Mexicana de Raquetbol. / Cortesía Fabián Parrilla

Entre las raquetas importantes que buscarán ceñirse los primeros lugares han confirmado participación: Sebastián Hernández de Chihuahua quien actualmente es el subcampeón panamericano Sub 21; Elías Nieto y Jordy Alonso quienes están rankeados en el tour IRT y son potosinos; Juan David Zea quien es el primer lugar en 14 y menores a nivel nacional; así como algunos jugadores oriundos de Ecuador.

La Copa reparte una bolsa superior a 30 mil pesos, con premios en efectivo para los cuatro primeros lugares de Damas A, 14-16 años, y a los ocho primeros de la Open. Y se otorga medalla a los tres primeros sitios y artículos deportivos a las demás categorías.

Además se tendrán algunos partidos de exhibición, con la participación de cuatro potosinos: la uno y ocho de la LPRT, Montserrat Mejía de la Torre y Jessica Parrilla Bernal; Los números 5 y 6 de la IRT, Eduardo Portillo Torres y Andree Parrilla Bernal.

Serán tres partidos los que disputen, todos el sábado 26, con el siguiente rol de juegos: 12:30 horas singles varonil, Eduardo Portillo vs. Andree Parrilla; 13:30 horas singles femenil, Jessica Parrilla vs. Montse Mejía; 14:30 horas dobles mixtos, Andree y Jessica Parrilla vs. Eduardo Portillo y Montse Mejía.

Los partidos de la Copa darán inicio el lunes 21 a partir de las 4:00 de la tarde, siendo las finales el sábado 26, posterior la ceremonia de premiación. La entrada es libre y habrá rifas y regalos para los asistentes.