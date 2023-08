Comienza la edición 56 del Torneo Anual de Golf

Todo está listo para que a partir de este jueves de inicio la edición 56 del “Torneo Anual de Golf presentado por Canel´s” a realizarse en el Club de Golf del Club Campestre de San Luis, un evento que es ya una tradición en nuestra ciudad y que cuenta con participante que van desde los más jóvenes hasta senior's.

El torneo que se disputará hasta el sábado será a 54 hoyos sin corte en dos diferentes modalidades, Stoke Player 80% del handicap para categoría Damas y Seniors (65 años en adelante), mientras que sin handicap lo harán las categorías AA, A, B y Campeonato. En la modalidad Stableford se juega al 80% handicap para las categorías C, D, E.

Stoke Player: Es la modalidad más extendida en los torneos profesionales. Gana el jugador que juega el recorrido o los recorridos en el menor número de golpes. Compiten todos contra todos y se deben terminar todos los hoyos.

Stableford: Modalidad de juego en la que en cada hoyo puntúa con relación al par: 1 punto por el bogey, dos por el par, tres por el birdie, cuatro por el Eagle. Cuando no se puede terminar el hoyo en los golpes que valen para puntuar, se recoge la bola. Gana quien suma más puntos. La modalidad stableford es muy utilizada en campeonatos de clubs, ya que permite un juego más fluido que otras modalidades, ya que permite levantar la bola.

Dentro de la actividad en campo en el torneo presentado por Canel´s, arranca con las salidas de la siguiente manera Categorías: Campeonato, AA, A y C jueves y sábado 12:45 pm, viernes 7:00 am. Categorías: B, D, E, 1A y 2A Damas y Senior's jueves y sábado 7:00 am viernes 12:45 pm.

Tres días de ardua competitividad y sobre todo amistad entre los jugadores se espera dentro del “56 torneo Anual de Golf presentado por Canel´s” al contar con actividades sociales como es el tradicional rompehielos y tiro del millón, Torneo de Put, Torneo de Approach, noche de casino y la premiación clausura.