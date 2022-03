Daniel Delgadillo quiere estar en otros Juegos Olímpicos

La adrenalina que sintió al representar a México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la disciplina de natación aguas abiertas significó mucho para el potosino Daniel Delgadillo, por lo que quiere repetir esos momentos de competir ante los mejores y para ello ha iniciado con mucha motivación la preparación rumbo a París 2024.

En entrevista con EL SOL DE SAN LUIS, Delgadillo Faisal sentado a un costado de la alberca del Club Libanés Potosino, lugar donde se formó y ha sido desde los 7 años el sitio donde entrena diariamente, y del cual ahora la Academia de Natación lleva su nombre, platica sobre lo que han sido estos primeros meses de su segundo ciclo olímpico.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Vamos bien, después de JO Tokio tuve un buen descanso, pero me tocó cerrar el año compitiendo en la final de las Copas del Mundo de FINA que fue en Abu Dabi en Emiratos Árabe Unidos en la cual no me fue muy bien por esa inactividad, pero había que hacer acto de presencia y sobretodo, eso marcó digamos mi inicio del nuevo ciclo olímpico.

Ya en este año estoy totalmente enfocado en mi preparación, en estos días ya estoy nadando más o menos 100 kilómetros a la semana. Acabo de regresar de una competencia de aguas abiertas en Cancún, en la cual me fue muy bien con un primer lugar absoluto era un circuito nacional. Ahora en un mes más se viene el nacional de natación de Estados Unidos que lo tomaré como preparación porque posteriormente están los selectivos nacionales para el Campeonato Mundial que es en Budapest en el 2023 y hay que ir por la calificación, pues debo quedar en primero o segundo si quiero ir para ganarme mi lugar y representar a México", agrega.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El tritón señala que independientemente que haya competencia o no, él sigue con su preparación para Juegos Olímpicos, "si el objetivo es París 2024 y ya nos quedan dos años nada más. Este ciclo es más corto, porque como todos sabemos JO Tokio se atrasó un año y todo ha sido muy rápido. Y debido a ello se acortaron los tiempos porque en el 2023 vienen los Juegos Centroamericanos, Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos, y en el 2024 los Juegos Olímpicos, todo muy pegado, pero a pesar de eso no afecta, mientras no haya un parón por pandemia de aquí en adelante creo que todo debe fluir bien, aunque si será algo desafiante todas las competencias que se vienen en el 2023 porque son muchas".

Lo mejor para él es que no ha sufrido lesiones en los últimos años, "hace como 10 años me operaron del hombro y desde ese momento a la fecha, tengo mucho más cuidado en ese sentido, tomando descansos, rehabilitaciones para que no venga ninguna dolencia y sobretodo fortaleciendo los músculos en el gimnasio o nadando".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al cuestionarle de dónde obtiene la motivación para volver a entrenar un nuevo ciclo olímpico, el nadador potosino señala convencido: "Creo que cuando vas a unos Juegos Olímpicos es tanta la euforia y emoción por estar ahí, ya que es otro mundo, por lo que te dan ganas de regresar otra vez y mejorar el lugar que obtuviste. De ahí nace mi motivación para volver a intentarlo".

Finalmente del reconocimiento que le hace en vida el Club Libanés Potosino al ponerle a la Academia de Natación su nombre, no tiene más que palabras de agradecimiento: "La verdad que muy feliz por esta atención que ha tenido el Club para conmigo, que me reconozcan esta trayectoria que he tenido toda mi vida, y gracias a Dios culminó el ciclo pasado con la participación en los Juegos Olímpicos. Ahora si que ha sido mi segunda casa, tenía como 7 u 8 años cuando inicié y no me he movido, llevo más de 20 años entrenando aquí y espero que sean muchos más".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

LA FRASE "Mi entrenador Cristóbal Ruiz ha sido fundamental en mi crecimiento y motivación para llegar a ser nadador olímpico, lo cual le agradecerá hoy y siempre", afirmó el nadador potosino de 32 años.