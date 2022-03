Club Libanés Potosino inaugura Academia de Natación "Daniel Delgadillo Faisal"

Inició actividades la Academia de Natación "Daniel Delgadillo Faisal" del Club Libanés Potosino, la cual cuenta con reconocidos entrenadores que buscan formar jóvenes talentos en el deporte acuático.

El acto inaugural se realizó a un costado de alberca del club, encabezado por Roberto Muñoz Rangel, gerente del Club Libanés Potosino, en representación del presidente del Consejo de Administración, Alejandro Abud Barrett, los entrenadores de natación Cristóbal Ruiz, Alberto, Oscar y Eduardo, así como de Laura Rosillo, invitada especial, y un grupo de nadadores encabezados por Daniel Delgadillo y María José Mata Cocco.

Al tomar la palabra, Muñoz Rangel explicó que se le dio el nombre de Daniel Delgadillo Faisal a la Academia, "como reconocimiento a la carrera deportiva del nadador olímpico, que nació desde pequeño en la alberca del Club Libanés Potosino, convirtiéndose en un orgullo para San Luis Potosí y todo México, sin olvidar el aporte de Cristóbal Ruiz, entrenador del club, de Daniel y María José Mata, otra destacada nadadora que pertenece a equipo del Libanés desde hace diez años, y el aporte que le dan el resto de los entrenadores".

Por su parte, Daniel Delgadillo expresó sentirse halagado por el homenaje en vida que se le hace, "estoy muy feliz que se me reconozca toda esta trayectoria que he tenido a lo largo de los años, que gracias a Dios culminó el año pasado en Juegos Olímpicos. El Libanés Potosino ha sido mi segunda casa desde niño, tenía 7 u 8 años cuando empecé con la natación en esta alberca y me he mantenido realizando mis entrenamientos aquí mismo con Cristóbal Ruiz, ya llevó más de 20 años. Aquí me forme y casi me la vivo aquí. He tenido la fortuna de ver el desarrollo de muchas camadas de nadadores en estos años y no dudo que vengan muchas más de buena calidad, porque material humano lo hay, tanto para competencia como en impartir conocimientos. Les agradezco todo esto hacía mi persona".

Durante la apertura se informó que los horarios para los socios (as) que deseen practicar o aprender la natación serán de martes a viernes en turnos matutino y vespertino, de 4 años en adelante, con una hora de clase.