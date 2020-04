Culmina una atípica Semana Santa deportiva

Culmina este domingo la Semana Santa, misma que pasa a la historia en el aspecto deportivo al ser atípica, pues por la crisis sanitaria por el Covid-19 trajo la suspensión de todos los eventos que son una tradición en nuestra ciudad y lugares circunvencinos.

No solo no se tuvieron eventos deportivos, sino que se perdió una gran derrama económica en nuestro Estado, al no recibir a miles de visitantes que vienen acompañar a los deportistas que participan en los torneos y competencias de las distintas disciplinas que se realizan a los largo de la semana mayor.

Y que decir de las ventas de alimentos y bebidas que hay en cada unidad deportiva, campos y clubes deportivos, sin dejar de lado los servicios de hotelería y movilidad de los participantes y visitantes.

Entre los eventos que por la contingencia tuvieron a bien cancelarse y otros posponerse estaban los tradicionales Copa Gobernador de Futbol abierta e infantil, San Luis Open Challenger Tour de Tenis, Nacional Infantil y Juvenil de Tenis, Torneo de la Concha de Futbol, Torneo Internacional de Raquetbol, Entrenamiento Mundial y World Championship de Taekwondo, Copa Israel de Futbol, Medio Maratón Venado - Charcas, partido de Liga MX de futbol, Copa Soledad de Futbol, entre muchos otros más.

Como dicen primero esta la salud y no olvides #QuédateEnCasa.