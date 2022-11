Confirmado el equipo potosino en la Vuelta a Ecuador

El equipo ciclista Canel´s-Zerouno-Mavic confirmó su participación este fin de semana en donde buscará ser protagonista en la Vuelta Ciclística al Ecuador “Road to Middle of the World” en su edición número 39.

En esta competencia considerada de las carreras más desgastantes de América, el potosino Juan José Monsiváis prepara la estrategia para el evento a realizarse del 12 al 19 de noviembre y que además es organizado por Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Cortesía | Canel’s-ZeroUno

“La verdad es una vuelta de las más complicadas y duras que se presentan en América, principalmente por la altitud de su recorrido y lo aguerrido de sus corredores locales. Está confirmada la participación de uno de los mejores equipos de América como Banco de Guayaquil y eso aparte de dar una motivación extra nos permite enfrentar esta justa a más del cien por ciento. Como siempre nosotros vamos con una mentalidad ganadora”, dijo Juan José.

Para esta competencia Juan José Monsiváis convocó para la Vuelta Ciclista Ecuador al colombiano Heiner Parra, los mexicanos Efrén Santo, Ignacio Prado, Edgar Cadena, José Miguel Reyes y Juan Francisco Rosales.

Cortesía | Canel’s-ZeroUno

“Esperamos hacer una buena carrera, tenemos la preparación suficiente para lograr estar en los primeros lugares etapa tras etapa, buscaremos desde el primer día lograr ser protagonistas y regresar a México con un buen resultado para el equipo Canel´s-Zerouno-Mavic” dijo el potosino.

La primera etapa será el sábado 12 de noviembre de Samborondón a El Empalme con recorrido de 158,26 kms., para el día 13 la etapa dos de El Empalme a Puerto Quito 203,60 kms., día 14 etapa tres de Puerto Quito a Calacalí 121,91 kms., día 15 etapa cuatro de Otavalo a San Gabriel 153,43 kms., día 16 etapa cinco de Tufiño a Tulcán 117,40 kms., día 17 etapa seis de San Gabriel a Cayambe 179,03 kms., día 18 etapa siete de Cayambe a Mitad del Mundo 128,70 kms., etapa 9 y final el día 19 de noviembre con Circuito Mitad del Mundo en ciudad Mitad del Mundo 115,90 kms.