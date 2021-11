Confía Juan Manuel Sarabia que vencerán a Santos Laguna

Juan Manuel Sarabia, mediocampista uruguayo del Atlético de San Luis, afirma que su nivel de juego ha ido a más y con la unión y optimismo que hay en el plantel, podrán vencer a Santos Laguna el próximo sábado 20 en el partido de reclasificación.

"La verdad que el equipo está muy unido y cada jugador que esté en el once titular ante Santos tendrá la confianza del entrenador y compañeros de que hará bien las cosas. Si es triste que tengamos lesionados pero hay elementos que están a la espera de una oportunidad y con ganas de demostrar su calidad, por lo que estamos confiados en que quien juegue dará el 100% y lo hará bien. Por ahí están los casos de Héctor Mascorro, Vladimir Moragrega que están listos y otros más. En lo personal me siento muy bien, subiendo mi nivel en los últimos partidos, estoy recuperando la confianza y ojalá todo salga bien el próximo sábado, y podamos darle alegría a la gente que se lo merece", declaró en entrevista.

De su adaptación al fútbol mexicano y a San Luis Potosí, el nacido hace 21 años en Florida, Uruguay y que llegó este torneo al equipo, comentó: "La gente me ha arropado muy bien la verdad, en el tema futbolístico la que es muy distinto allá a España donde jugaba, me costó adaptarme pero la confianza de los compañeros y cuerpo técnico fue importante para que pudiera ir mejorando día con día, me lo han hecho más fácil y ya puedo decir que estoy adaptado. El vivir en San Luis Potosí es muy agradable, tranquilo, el tener casa cerca de donde entrenamos eso es bueno".

Del hecho de que es uruguayo y el cuerpo técnico también, Sanabria Magole dice que eso no le da ventaja alguna, "Si bien entre los uruguayos nos llevamos muy bien, la verdad que somos pocos por acá en México, y cuando nos encontramos como que nos arropamos entre nosotros pero sin distingos; con Facundo Waller es con el que más me llevo al igual que con el cuerpo técnico, aunque la verdad que con todo el plantel tengo buena relación, pero más con Facu, Coelho y Bareiro; hay buen grupo bueno, muy unido y todos trabajando juntos. Cierto que hay competencia interna en el campo, pero fuera hay respeto y amistad", agregó quien porta la playera número 8 en los dorsales.

EL DATO

Juan Manuel Sanabria Magole fue titular en 13 partidos de los 17 disputados en el torneo, con 1184 minutos.