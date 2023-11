Comienza la liguilla Dominical Primera “B” de la Liga San Isidro

Están listos los ocho invitados de la Primera “B” Dominical que este 19 de noviembre en los campos Esmeralda comenzarán la batalla por llegar al duelo final por el título de la Liga San Isidro de Futbol.

Juárez Fc fue el equipo que dio la sorpresa al quedar como líder general, en el segundo puesto la aguerrida escuadra de la Cuarta, en el tercer peldaño Puros Cuates, cabe mencionar que estos tres primeros quedaron empatados en puntos con un total de 31 unidades en donde los goles hicieron la diferencia.

Cortesía | Liga San Isidro

En el cuarto peldaño está Exaip, mientras Familia Carrillo ocupó el quinto lugar; los del Club de Toby en la posición seis; mientras Gran Vida Ferrelimpieza se colocó en la sétima posición y Combinado Taconento logró su acometido de meterse a la fiesta grande en el octavo puesto.

No hay rival pequeño en la fiesta grande, pues seguramente se tendrá una fase de cuartos de final muy cerrada.

Cortesía | Liga San Isidro

ROL DE JUEGOS CUARTOS DE IDA

Puros Cuates vs Club de Toby, Esmeralda 1, 8:00; EXAIP vs Familia Carrillo, Esmeralda 2, 8:00; Combinado Tacontento vs Juárez FC, Esmeralda 2, 10:00; Gran Vida Ferrelimpieza vs Cu4rt4, Esmeralda 1, 10:00.