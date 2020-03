Clubes Deportivos aplican medidas contra Covid-19

Los clubes deportivos privados de San Luis Potosí también se han sumado a las recomendaciones hechas por las autoridades con el fin de evitar cualquier propagación del virus CODIV-19, por lo que han suspendido y cancelado actividades y eventos.

Por lo pronto el Club Campestre de San Luis informa que vela por la salud de sus socios (as) y por esa razón a tomado la decisión de cerrar por seguridad y hasta nuevo aviso, el uso de áreas de gimnasio, box, yoga, zumba y spinning, por lo tanto quedan suspendidas todas las clases que se lleven a cabo en salones cerrados. De igual manera comunica que se suspende la ceremonia de premiación Hole in One a los mejores deportistas del 2019 que estaba programado para el 20 de marzo.

Club Deportivo La Loma también anunció por medio de dos comunicados, que la 8va. Copa La Loma 2020 de gimnasia artística programada para principios de abril, queda pospuesta y se realizará hasta fecha por confirmar. Los que si quedaron cancelados fueron el Entrenamiento Mundial y World Cup Mundial de taekwondo que se realizan anualmente en semana mayor.

La Loma Club de Golf también ha tomado todas les medidas sanitarias en cuanto a limpieza de sus instalaciones y colocaciones de gel antibacterial y demás implementos para la salud de su socios (as).

Lomas Racquet Club desde esta semana suspende temporalmente las clases en lugares cerrados, por lo que todos los deportes que ahí se practican no tendrán actividad. Los baños de damas, caballeros y niños, al igual que la alberca interior y exterior por el momento continúan en funcionamiento.

De igual manera los clubes, Punto Verde, Deportivo Potosino y Deportivo 2000 a través de sus redes sociales han anunciado la cancelación de todos sus eventos deportivos programados para semana santa, uso de área cerradas y suspensión temporal de clases diarias.