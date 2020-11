Catalán se despide del Atlético de San Luis

El zaguero argentino Matías Catalán, causó baja de la escuadra del Atlético de San Luis, así lo hizo saber el propio jugador por medio de su cuenta de Instagram, donde se despide del equipo y sobre todo de la afición potosina, tras tres años de militar con el cuadro rojiblanco.

Tras la primera práctica del equipo, varios elementos se incorporaron a los trabajos de pretemporada, a uno que no se le vio fue a Catalán, que pocas horas después se despido por medio de sus redes sociales al no entrar en planes del nuevo cuerpo técnico.

“Luego de 3 años, llego el día de despedirme de mi querido @atletidesanluis agradecido estoy por la confianza y más aún por los lindos momentos vividos, que por cierto fueron muchos y me han ayudado a crecer profesional y personalmente. A mis compañeros gracias por hacerme sentir como en familia en todo este tiempo, fui muy feliz pero hoy me toma cerrar un ciclo, ¡quizá́ no sea un adiós si no un hasta pronto!!

Y a la afición gracias por el apoyo incondicional de siempre se los va extrañar

Así fueron las palabras de Matías Catalán que sale de la institución potosina, la cual minutos después confirmó la baja de este jugador; aún se desconoce cuál será el destino de este jugador, mismo que se dará a conocer en los próximos días.

