Caótica y desmantelada, la Gloriosa cae 6 a 2 ante el SCGCS

No es el mismo carácter ni mucho menos soltura, con lo que ahora juega la Gloriosa Escuadra de Reporteros, ávida de triunfos que no llegan desde hace tiempo, se les han diluído entre pretextos, un equipo caótico, mientras que aún demuestra ataque centellante, pero no es suficiente para derrotar al Seleccionado de la Coordinación General de Comunicación Social, donde hay juego armonioso y desatado, dentro y fuera del área.

Es un encuentro de media tarde con nubes caprichosas que no se convencen de desbordarse con su lluvia, pero estilan ese aroma de petricor, en el que ambos equipos se miden en la sana rivalidad y el coraje deportivo, y que deja un marcador de 6 goles bien fraguados por el seleccionado, contra solo 2 del equipo de reporteros. Así, a secas.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Con apenas unos minutos que transcurrieron rápidos, como silbidos, en sintonía con un ligero viento que acompañaba a la lluvia ficticia, el capitán del seleccionado CGCS, Polo Esquivel, pudo adelantarse desde la lateral izquierda, colocarse y empujar un balón suministrado desde la media cancha sin ningún obstáculo, y que tomó a contrapié al portero de la Gloriosa, Fernando Bermúdez.

A pesar del torrencial buen juego que se avecinaba, fue el SCGCS el que golpeó primero, no le fue sencillo, varias atajadas autoría de Bermúdez los desesperó por instantes, porque no atinaban a vencer en los flancos débiles del glorioso portero, sino fuera por los errores de una defensiva descompuesta y caótica, sin orden, en la que la falta de rigurosa disciplina generó amplios corredores, aprovechados no en soltura de velocidad, sino en los pases cruzados desde las laterales hacia el centro del área y que tomaban por sorpresa.

Les ganaron la línea de fondo a Rubén Pacheco y Salvador "Chavita Tore", en el equipo de la Gloriosa, para que Polo Esquivel de nueva cuenta remachara el tanto adicional.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La reacción que se esperaba inmediata y contundente, se diluyó en el equipo de reporteros, con la misma rapidez, con que las gotas de lluvia se desvanecían aún antes de tocar el piso, Unos minutos después, pero ahora con una arrogante colocación a bajo piso, en una factura bastante similar, Sergio Cheko García ponía al seleccionado CGCS a la delantera con 3 goles por cero.

Aún apuntilló con un dicho "eso no sucedía cuando yo jugaba con la Gloriosa", ahora fichado por el equipo rival.

La Gloriosa necesitaba un mayor peso ofensivo, abastecerse de llegadas de jugadores de segunda línea, para generar mayor desequilibrio e imprimir con la contundencia, desbordarse como torrente vespertino, desde su área en la defensa, corrió con la mente fija en la portería rival, para que en una de las pocas jugadas bien armadas, en flexible crochet, subiera, les causara mareo a la defensiva y deslizara tenue pero efectivo ese gol necesitado.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Era el juego más puro para dirimirse en una batalla auspiciada por los vientos veraniegos, rápidos pero contemplativos.

Pocos minutos después del castigo infligido por Pacheco al seleccionado por primera vez, Cheko García volvió a tomar delantera, hizo pausa, mostró control y empujándose logró lanzar entre los defensas gloriosos de la izquierda y el centro, un chut aniquilante que imponía una derrota virtual a la escuadra reporteril completamente desmantelada.

Es centellante. Con esa rareza tan suya de aparecer en momentos puntuales muy oportunos. Con una mirada en brillos inexplicables, muy épico, David Medrano, celerípede tomó paso a un pase raso propuesto por Demián Demi Infante, con ingenio, y con una maniobra de piernas antológica, pegó ese endiablado tiro curvado, con un efecto trazado que causó conmociones, antes de entrar pegado al poste derecho y tratar de equilibrar el partido 4 goles a 2.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Al medio tiempo era un encuentro atractivo y de goles.

La tenue lluvia que hubo en momentos, no discutía en lo mínimo, ese resultado.

El futbol sin embargo responde al engranaje ofensivo y meticuloso, Gus en el seleccionado de la Coordinación General de Comunicación Social, apareció para paliar el intento de tormenta, y en revancha, apenas al arranque del segundo tiempo se escabulló para aprovechar otra vez los huecos defensivos y anotar en un movimiento dañino, todo por el frente, sin dificultades impuestas.

Ya cuando el atardecer en escalas de grises, empezaba a difuminarse en una gentil oscuridad, el juego concluía instantes después que Gus de nueva cuenta, desde su posición de volante pudiera con un regate hacia el centro, abrirse espacio para protagonizar otra anotación y definir el resultado final de 6 goles a 2.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

No hubo remontada ni tampoco lluvia, más bien esa sensación de un caos prolongado. Un juego glorioso donde gana el seleccionado de la Coordinación General de Comunicación Social.

La Gloriosa Escuadra de Reporteros está muy fracturada, hay desequilibrio con un ánimo embarullado.

Momentáneo, regresará esa pandilla entusiasta, la de aquellos ganes conocidos por José Luis Infante "Chacualito".