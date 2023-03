Califican 13 gladiadores potosinos a los Nacionales CONADE 2023

La selección potosina de luchas asociadas de ambas ramas obtuvo un total de 13 boletos para la etapa final de los Juegos Nacionales CONADE 2023, en su participación en el Macro Regional realizado en Monterrey, Nuevo León.

Las y los gladiadores de San Luis Potosí compitieron del 17 al 19 de marzo ante los representantes de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y el anfitrión Nuevo León, quien al final fue el máximo ganador.

Cortesía | INPODE

Las competencias tuvieron como sede el Gimnasio "Nuevo León Gonzalitos" en la capital regia, registrándose una participación de 500 luchadores en los tres estilos, grecorromano, libre y femenil, de las categorías, Escolar 14-15 años, Cadetes 16-17 años y Juvenil 18-20 años.

Por San Luis Potosí lograron su "boleto" a los Nacionales CONADE 2023: Leonardo Charpenel en 41 kilos sub15; Yoshua Badillo 62 kilos sub 15;

Elian Monsiváis en 74 kilos sub 20, y Rafael Martínez 86 kilos sub 20 en estilo libre.

Así como las gladiadoras: Pamela Jacinto en 46 kilos sub 17; Yuleshka Ruiz en 61 kilos sub 17; Zashka Ruiz en 69 kilos sub 17; Abigail Cruz en 53 kilos sub 20, y Evelyn Hernández en 55 kilos sub 20.

Cortesía | INPODE

Que se suman a los clasificados del primer día: Azael Hernández 52 kilos escolar sub 15; Kaleb Pacheco Sánchez de 60 kilos sub 20; Adrián Monreal Corpus en 63 kilos sub 20, y Rodrigo Dávila Guel en 67 kilos sub 20.

Todo los mencionados ahora deben prepararse para representar a la entidad en la etapa final que tendrá verificativo entre los meses de mayo-julio 2023 con sede en Tabasco.

Cabe mencionar que durante todo el evento estuvo presente Guillermo Díaz Gutiérrez, presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas (FEMELA), acompañado de Eduardo Grijalva Hernández, representante de la CONADE, y Domingo Cruz, director de calidad en el Deporte de INDE Nuevo León.