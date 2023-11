Brillante desempeño de "Conejo" Cantú en Fórmula 4

Cristian Cantín, piloto de 16 años, ha brillado en las dos más recientes fechas de la Fórmula 4, que tuvo actividad tanto en la Ciudad de México como en Austín, Texas, donde logró par de triunfos y un Top-Ten, respectivamente.

Las buenas actuaciones del "Conejo", como le apodan en el deporte motor, iniciaron con las dos competencias que se efectuaron el fin de semana que visitó la Fórmula 1 la Ciudad de México.

Cortesía | @conejocantu

En día sábado, posterior a la prueba de calificación de la Fórmula Uno y todavía con la pista caliente luego de correr tres campeones mundiales y por mis ídolos actuales como Checo Pérez, Charles Leclerc y Max Verstappen, se realizó la primera de dos competencias de F4.

"Ya en la vuelta de formación, antes de iniciar la carrera, detecté un problema en el auto ya estando formado en la parrilla, a tres minutos de comenzar; de inmediato pedí me lo checaran, por ese motivo tuve que salir desde pits en el último lugar, y tenía la pole position que me había ganado. Así tuve que rebasar uno por uno los autos y logré ganar la primera carrera, increíble resultado que ni yo me lo esperaba por las dificultades que se nos habían presentado", nos comenta el juvenil piloto.

Cortesía | @conejocantu

En la segunda carrera, ya el domingo salimos otra vez en los primeros lugares, ahora si sin problemas en el auto, y de nuevo nos quedamos con la de cuadros, ante un autódromo Hermanos Rodríguez a reventar, pues se corrió el mismo domingo que el Gran Premio de México, una experiencia inolvidable para mi equipo, familia, empresas que me apoyan y para mi que apenas estos empezando mi carrera en el automovilismo", detalla todavía con la emoción Cristian.

Y para cerrar, este pasado fin de semana volvió a correr "Conejo" Cantú, ahora en Austin, Texas, y finalizó en el Top-Diez entre 30 monoplazas que tomaron la salida, en la Fórmula 4 USA, correspondiente a la temporada 2023.

Por último mencionar que Cristian Cantú a sus 16 años ya ha corrido más de 90 competencias y tiene 64 podios, siendo una de las joyas del automovilismo mexicano de la actualidad.