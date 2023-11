Potosina encabeza el top 10 de las mexicanas con mejores tiempos en el Maratón de NY

La potosina Laura Palomino se enfrentó a uno de ellos retos que más esperaba en el año y cumplió al lograr el mejor tiempo para las atletas mexicanas que participaron en el Maratón de Nueva York al finalizar con un tiempo de 2:52:30.

Dentro del top 10 de mexicanas se encuentra la potosina Laura Palomino, seguida de Paulina Plasencia Cruz con 2:57:07, Mariana Chavero con 2:5725, Mariana Regina Arroyo 3:00:42, Miryam Morales 3:07:50, Mariana Luevano 3:05:26, Rosa Nayeli Tovar 3:10:00, Linda Atri 3:10:36, Angela Patricia Acosta 3:10:36 y Valeria Rubio Meza 3:11:24.

Sobre la competencia Laura Palomino comentó a El Sol de San Luis la que hizo en nueva York no fue nada fácil, hubo tramos donde se complicó el camino, pero no bajó los brazos y se mantuvo firme en su objetivo además de reconocer el apoyo de los habitantes de la “gran manzana” que en todo el camino estuvieron apoyando.

Cortesía | Laura Palomino

“La carrera estuvo pesada, para mí ha sido el maratón más complicado que he corrido, pero igual es muy padre toda la porra de New York yo creo que es la porra más bonita de todos los Majors entonces puede ser la ruta más complicada porque está muy ondulada, en los puentes pasas por cinco que son complicados, pero siento que al ser un maratón ondulado pues sí se vuelve un poco más difícil que los otros, por ejemplo, Berlín, Tokio, Chicago que son mucho más planos y bueno Boston también tiene su grado de dificultad por la subida esta la “rompe corazones”, pero sí en general a mí me pareció el maratón más retador que he hecho”, dijo la atleta.

Después de Boston, Chicago, Berlín y Tokio, este fue el quinto de los Grandes Maratones del Mundo en los que ha participado Laura Palomino, en todos manteniéndose entre las 5 mejores de las atletas mexicanas un resultado que la motiva a buscar el sexto en 2024.

“Lo que sigue es Londres ya para que me den mis “Six Star Medal” que se está medalla especial que te dan cuando ya cumples con los seis mejores del mundo, va a ser en Londres en abril 2024 entonces ese es mi próximo reto, ya tengo mi pase ya todos ya nada más literales es entrenarme para para esa fecha y ya poder obtener la “Six Star Medal”, comentó la atleta.

Laura Palomino ahora regresará a México para continuar su preparación y seguir manteniéndose como la mejor de las mexicanas en los Grandes Maratones del Mundo en el 2024.