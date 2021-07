Triunfan Salvador de Alba Jr. y Noel León en la NASCAR México

Con aficionados en las tribunas en el óvalo de 2.06 kilómetros ubicado en Amozoc, Puebla, se llevó a cabo la tercera fecha del Campeonato 2021 de la NASCAR México, que en esta ocasión tuvo como ganadores de la bandera a cuadros a Salvador De Alba Jr. en la categoría Peak, Noél León en la Challenge y Diego Ortiz en las Mikel's Truck.

En la categoría PEAK, la estelar del serial NASCAR, el tapatío Salvador de Alba Jr. se afianzó en el liderato al dominar de gran forma la carrera en una tarea que se antojaba complicada para el joven piloto que arrancó desde la última posición debido a la parrilla invertida de acuerdo al estado del campeonato.

Vuelta a vuelta supo recuperar lugares en una parrilla combinada con 31 competidores, para ponerse en el primer sitio a 26 minutos del final de la competencia pactada a 110 giros o 90 minutos, ya no soltar ese sitio y así conseguir su segundo triunfo de la temporada, dando un paso adelante en la pelea por el campeonato. En el podio fue acompañado por Rubén García Jr. de Canel's y Abraham Calderón de Commscope, quienes durante toda la prueba estuvieron disputando los primeros lugares.

Por lo que toca a la categoría Challenge, el regiomontano Noel León,

de Grupo Andrade, sigue dando de que hablar al lograr su tercer triunfo al hilo en igual número de competencias que se han realizado. Le acompañaron en el podio el auto número 63 de +Poker conducido por Marco Marín, quien cruzó en segunda posición, en tanto que el tercer escalón del podio fue para Andrik Dimayuga, de Comercializadora Virdi Team.

Y finalmente en la Mikel's Trucks, el joven piloto Diego Ortiz se quedó con la de cuadros, dejando a Federico Gutiérrez y Giancarlo Vecchi en las posiciones dos y tres para completar el podio.

Rescató un segundo lugar Rubén García Jr. para el Team GP Racing

Después de la salida invertida en posiciones que lo mandó al penúltimo lugar de la parrilla, Rubén García Jr., del equipo Canel's - Logitech G - Laboratorios Tequis - Amanc, vino de atrás para alcanzar la segunda posición en la categoría estelar, la Peak de la NASCAR México celebrada en el autódromo Miguel Abed en Amozoc, Puebla.

La tercera fecha puntuable de la temporada 2021 del máximo serial automovilístico de nuestro país, no resultó muy favorable para los pilotos del Team GP Racing, pues mientras que García Jr. se metí al segundo lugar de la Peak, su compañero de equipo, el piloto potosino Alex De Alba Jr. en la Challenge finalizó en un discreto séptimo lugar.

Fue en las últimas vueltas, después de arrancar penúltimo en la parrilla de salida, que Rubén García con su auto número 88, logró meterse al segundo puesto, luego de ir escalando posiciones, para subir al podio de triunfadores.

“Creo que esta vez nos quedamos cortos en cuanto a la puesta a punto, el auto 48 que ganó era muy superior a nosotros, además no cometió ningún error y se quedó con el primero, nos quedamos en segundo sitio pero bueno para ser sincero el panorama del sábado no pintaba muy bien, el coche no era ni rápido ni constante pero el ingeniero Ramiro y todo su equipo hicieron algunos ajustes y esto logró mejorarse mucho, con lo cual pudimos remontar del penúltimo a la segunda posición que para los puntos que estamos buscando es bueno ya que faltan muchas fechas”, palabras de García Jr. al finalizar su participación en Amozoc, Puebla.

Lo mismo le sucedió al piloto potosino con su auto número 14, Alex De Alba Jr., que simplemente en esta ocasión no las trajo todas consigo y los fierros no lo respetaron al finalizar en séptimo sitio en la categoría Challenge.