Pilotos apoyan que la Fórmula 5 se incluya en la Súper Copa

El hecho de que para la temporada 2021 de la Súper Copa que inicia en abril en Guadalajara, Jalisco, se cuente con una nueva categoría, la Fórmula 5, ha sido bien recibido por parte de pilotos y dueños de escuderías.

Javier Girón campeón de novatos y segundo en la general de la F-1800, comentó en torno al tema: “Es una gran idea, no solo porque hay muchos autos que por uno u otro motivo no participan y principalmente porque hay muchos pilotos que desean regresar a las pistas y no tenían cabida en otras divisiones".

Agregó el zacatecano que su equipo tomará parte en la nueva Fórmula 5, “nosotros participaremos con 4 monoplazas de la familia y ya los estamos preparando, ya nos entregaron dos chasises y en estos días llegan los otros dos. Estoy seguro que de Zacatecas seremos siete pilotos”.

Y con relación a que podría incluirse en fecha próxima a su estado natal en el calendario de la Súper Copa, afirmó “para nosotros sería muy importante que la Súper Copa regrese a Zacatecas, Michel Jourdain (director del serial) sabe que siempre será bienvenido en nuestra casa y ojalá que en un futuro no muy lejano se pueda concretar, porque tienen un gran espectáculo”.

Por último del posible regreso del público al serial: “si todos respetan las medidas de salubridad, estoy seguro que poco a poco se irán abriendo los autódromos, que para nosotros como pilotos es muy importante interactuar con el público”.