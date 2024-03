Checo Pérez arrancará el GP de Bahréin en quinto lugar

Mejoró sus tiempos, pero no fue avasallador. “Checo” Pérez comenzará desde la tercera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin al concluir con el quinto mejor tiempo de la Q3, mientras que su coequipero de Red Bull, Max Verstappen, puso las cosas en orden en el momento indicado al adueñarse de la “pole position” para la primera carrera de la Temporada 2024 de la Fórmula 1.

Campaña nueva, pero una vez más quedó claro que la clasificación sigue siendo el dolor de cabeza de Sergio Pérez, quien largará a lado del experimentado Fernando Alonso, del Aston Martin. Nada está perdido para el mexicano, quien en carrera suele demostrar mejores cualidades. Sin embargo, deberá remar contracorriente para conseguir un gran resultado este sábado en un comienzo en el que tendrá los reflectores encima pues cabe recordar que se juega su continuidad en la escudería austriaca durante este año.

Por su lado, el tricampeón del “Gran Circo” sufrió un poco. No obstante, en la Q2 y Q3 exhibió su potencial para enviar el claro mensaje, está listo para defender su corona. El neerlandés quedó por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, el único que le pudo pelear de tú a tú en esta clasificación. En tanto que George Russell, de Mercedes, arrancará tercero por delante del otro “cavallino rampante” que pilotea Carlos Sainz en lo que será una variada parrilla de salida.

Así comenzó la qualy para Checo Pérez

Comenzó la hora de la verdad con la disputa de la primera clasificación del año, etapa que demostró de manera más real lo que se tiene previsto para cada escudería más allá de que esto apenas es el amanecer de la temporada.

En la Q1, el mexicano hizo los deberes. Aunque tampoco sin pisar el acelerador a fondo, registró una vuelta que lo colocó en el cuarto puesto y una vez que terminó la primera ronda pasó el recorte situado en el sexto peldaño. Mientras que Sainz comandó la tabla con una vuelta de 1:29.909 minutos, tres décimas más rápido que el tapatío, quien realizó seis giros en esta parte de la qualy.

Max Verstappen hizo sombra, pero quedó en el tercer lugar por detrás del sorpresivo Lance Stroll, de Aston Martin. Los primeros eliminados fueron Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

DESPERTÓ RED BULL

Cuando ya se había disputado casi la mitad de la Q2 aparecieron los Red Bull, de Max Verstappen y “Checo” Pérez, y asestaron un golpe sobre la mesa. Con autoridad exhibieron lo que tenían escondido. En las prácticas libres y en la Q1 no sobresalieron los autos del toro rojo y fue hasta esta parte de la clasificación que dijeron presente.

El vigente campeón “Mad Max” realizó una extraordinaria vuelta de 1:29.374 minutos para colocarse primero y atrás se ubicó Pérez con un giro de 1:29.932 minutos. Los mejores tiempos registrados en Bahréin hasta este entonces contabilizando también los test de la semana pasada.

No obstante, ese despertar de Red Bull despabiló a otros competidores al grado que Sergio se metió a la última instancia en el octavo puesto. Mientras que Charles Leclerc puso a su Ferrari en lo más alto para bajar a Verstappen al segundo escalón tras una vuelta de 1:29.165 minutos. Dijeron adiós, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen.

QUALIFYING CLASSIFICATION



LA LUCHA POR LA POLE

Los 10 sobrevivientes lucharon por la primera “pole position” de la temporada en una batalla en la que nada estaba definido, aunque Leclerc y Verstappen llevaban mano por lo mostrado previamente, mientras que “Checo” Pérez volvió a sufrir para concretar su mejor giro.

La mayoría aguantó hasta los últimos segundos para cronometrar su vuelta más sobresaliente, de tal modo que “Mad Max” y Leclerc definieron todo en el último suspiro, donde a Verstappen le bajaron primero la bandera, sin embargo, le alcanzó para hacerse de la posición de privilegio. El neerlandés marcó 1:29.179 minutos por el 1:29.407 del monegasco.

Sergio Pérez parecía que largaría hasta el noveno puesto, pero cerró de la mejor manera que pudo para colocarse quinto con un lapso de 1:29.537 minutos, a tres décimas de su vecino de garaje, por lo que se prevé una carrera disputada siempre y cuando Verstappen también así lo permita.

Por lo pronto no fue el comienzo tan esperado de “Checo” Pérez que desea conquistar el Campeonato de Pilotos, aunque sí se observó lo que vaticinó, una contienda más cerrada para que Red Bull no se eché a la hamaca.

