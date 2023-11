Atlético de San Luis vs América; “estoy tranquilo”, dice Da Silva

De los últimos seis partidos disputados, Atlético de San Luis ha perdido cinco (dos en casa) y ganado solo uno, sin embargo esa mala racha para el director técnico Gustavo Da Silva Leal no es preocupante, porque están generando buen futbol.

"Si yo me fijará en los últimos resultados pensaré en cosas negativas, pero si veo nuestro juego en los 90 minutos en los últimos partidos, creo que estaremos más cerca de las victorias. No me preocupa que falten dos partidos en el torneo y que el equipo siga en esta racha. Nosotros seguiremos en lo nuestro, trabajando como lo venimos haciendo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los puntos son importantes claro está y jugamos los partidos para ganar, pero si me quedo enfocado en eso de que no los hemos obtenido, me alejo de la victoria que buscamos, entonces es un ciclo que tal vez yo lo comprendo de otra forma; si nos vamos a la forma de jugar, fuimos superiores a Juárez, Toluca y América en ciertos lapsos, aunque no se han ganado. Perdimos porque no jugamos como sabemos hacerlo, pero esto no es por cuestiones físicas ni mentales en el equipo, sino pasa por la regularidad y constancia en el desarrollo de los partidos, por eso estoy tranquilo en ese aspecto", agregó.

En cuanto a la derrota con América y que la afición esperaba un equipo más ofensivo en casa, el brasileño comentó: "Esta vez puedo decir que perdimos porque así es el futbol, el portero de ellos hizo dos atajadas estupendas, claves, y dos o tres balones pasaron a centímetros de la portería, por ello recalco, resultados no hay, pero si jugamos como lo hicimos en los partidos que mencionó estaremos más cerca de nuestro objetivo que es llegar lejos en el torneo. En las estadísticas fuimos superiores en todo al América y para mi dice mucho de que mi equipo va por buen camino, a pesar de perder", apuntó.

Cabe mencionar que Atlético de San Luis de los últimos siete partidos, es decir, 21 puntos en disputa, solo ha rescatado 6 unidades, con par de triunfos en casa ante Mazatlán (jornada 9) y Necaxa (J-13), mientras que las derrotas han sido ante Cruz Azul de local (J-10), Juárez de visitante (J-11), Tijuana de visita (J-12), Toluca de visita (J-14), y América de local (J-15), dos de manera consecutiva.

Por último, Tigres y Santos Laguna son los dos siguientes rivales del Atlético de San Luis para cerrar la fase regular del torneo.