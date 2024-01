Atlético de San Luis va por buen camino afirma Gustavo Da Silva

Las dos derrotas ante Tigres y Monterrey no preocupan a Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, ya que el equipo muestra un progreso con relación al inicio de torneo.

"Como lo he venido mencionando para mi el estilo de juego o como juegues es más importante que el mismo resultado, siempre tengo presente cuatro escenarios posibles: pierdes y juegas mal, ganas y juegas mal, que ambos son preocupantes; ganar jugando bien y no ganar pero jugando bien, que fue lo que sucedió esta noche en Monterrey y eso me deja tranquilo porque siento que vamos bien.

Con el 2-1 en el marcador la historia pudo ser distinta porque estábamos jugando bien, pero nos cayó el tercero y anímicamente nos afectó, pero cerramos bien. Pero repito yo siempre habló que me fijo más en el estilo de juego del equipo y en estas cuatro jornadas que hemos disputado, no lo hemos hecho tan mal.

Cortesía | Atlético de San Luis

El primer juego lo ganamos sin jugar bien; en el segundo volvimos a ganar pero lo hicimos jugando muy bien; la tercera perdimos con una mal desempeño, y en esta cuarta a pesar del resultado negativo veo un equipo bastante mejor que el que jugó ante Tigres y Mazatlán, entonces nos toca seguir enfocados en eso, en el estilo de juego, porque si jugamos como lo hicimos ante Monterrey nos dará para ganar muchos partidos y enfilarnos bien hasta el final del torneo, y estoy convencido de que llegaremos en nuestro momento máximo para encarar la liguilla, tal como lo hicimos el torneo pasado", agregó.

Fotos | Agencia EFE

Descartó que con la dos derrotas el equipo vaya hacía abajo en su desempeño, "estoy seguro que la curva va hacía arriba y no al contrario, a pesar de que llegaron jugadores nuevos los hemos llevado poco a poco y hoy tuvieron oportunidad de debutar Oscar Macías y Frank Boli, y tanto ellos como otros más requieren de tiempo y se los estamos dando para alcanzar ese estilo que buscamos y que ya tenemos desde el torneo pasado, por lo que veo un panorama positivo en lo que viene".

Ahondó en que les tocó un arranque de torneo muy difícil, "contra Pumas, Tigres, Monterrey, Chivas y luego Cruz Azul, pero creo que vamos creciendo poco a poco, partido a partido y sobre todo debemos hacer valer la localía, ya lo hicimos antes Pumas y no nos salió bien ante Tigres, pero nos visitará Chivas y queremos que la afición esté otra vez presente y regalarles una gran satisfacción ese día", apuntó.