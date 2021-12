Atlético de San Luis tiene nuevo preparador físico

Omar Tena, preparador físico del Salamanca UDS B, equipo que juega en la tercera división de España, confirmó su contratación con el Atlético de San Luis para el siguiente torneo Clausura 2022.

Así lo dio a conocer Carlos Cuervo, reportero del Salamanca Al Día, quien en entrevista para ese diario y Cadena Ser, de España, platicó con el preparador físico que es mexicano e hijo nada menos que de la leyenda del América, Alfredo Tena y sobrino del DT Luis Fernando Tena, campeón olímpico con México.

“Me salió una propuesta en un club de la Primera División de México y es una oportunidad que me permite crecer en mi profesión. Voy a tener que dejar el Salamanca con todo el dolor de mi corazón porque me han tratado muy bien aquí y también en la ciudad. Así es el fútbol. Voy a ser el coordinador de la parte de la preparación física del Atlético de San Luis. Es gente que estuvo haciendo un seguimiento de mi trabajo y me hablaron la semana pasada, todo fue muy rápido. Me hicieron la propuesta y me dijeron si la tomaba o la dejaba y tuve que decidirme de un día para otro. No tenía planes de volver a México hasta hace poco”, declara Omar Tena en la charla con Cuervo.

Le cuestiona que retornará a México, su lugar de origen, “es muy bonito y extrañaba a mi familia, pero aquí estaba muy contento. Si no me hubiesen llamado, me habría quedado contento en el club. Les digo que ha sido un placer trabajar con ellos y no he tenido queja de nadie. Me quedo con la satisfacción de verlos crecer físicamente”.

Alfredo Omar Tena Salamano es el nombre completo del nuevo preparador físico del Atlético de San Luis para el torneo Clausura 2022 que inicia en enero próximo. Al igual que su padre, jugó como defensa central y se retiró del fútbol de paga en el año 2014, luego de portar las playeras de Querétaro (2004), Zacatepec (donde debutó en 2006 en segunda división), Cruz Azul Hidalgo (2009), América (2005-2008) con el DT Rubén Omar Romano, así como la filial de Socio Águila FC y un corto tiempo en el Calcio Como 1907 (2011-2012) de segunda división italiana.

EL DATO

Alfredo Omar Tena Salamano nació en la CDMX. Tiene 36 años. Es hijo de Alfredo Tena y en México fue preparador físico del Querétaro FC

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí