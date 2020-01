Atlético de San Luis recibe a Cruz Azul en la jornada dos

Cruz Azul es el siguiente rival del Atlético de San Luis en la fecha dos del Clausura 2020, partido programado para el viernes 17 del presente a las 19 horas, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, ahora si a puerta abierta.

Después del empate a cero goles que se trajeron ante Tigres de la UANL, allá en El Volcán, el equipo buscará sumar sus primeros tres puntos ante su afición, cuando estrene horario y día en su partido de local ante la Máquina.

Esa primera unidad le permite al cuadro potosino ubicarse en el séptimo sitio de la tabla general, empatado precisamente con Tigres que se queda en el octavo sitio también con la misma unidad.

Cortesía | Atlético de San Luis

Los seis primeros lugares son los siguientes en ese orden: León, Guadalajara, Atlas, Tijuana, Pumas y Toluca, todos con tres puntos, producto de sus victorias en la fecha uno.

Y del noveno al lugar dieciocho, están los equipos que no tienen unidades, ubicados así: Monterrey (no jugó), América (no jugó), Necaxa, Puebla, Santos Laguna, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Querétaro y FC Juárez.

En ese último grupo están los cementeros que dirige Robert Dante Siboldi, que son los próximos rivales del San Luis, y que vienen con la derrota a cuestas, pues cayeron en el estadio Azteca por 1-2 ante Atlas, y de paso fue expulsado el mediocampista Orbelín Pineda, que será suspendido un partido.