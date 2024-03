Atlético de San Luis femenil ascendió una posición con el empate

El empate no solo trajo calma en el seno colchonero, sino también las hizo ascender una posición en la clasificación y de paso alejarse un poco del frío sótano en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil.

Las Atléticas igualaron 0-0 con Atlas y llegaron a cinco unidades para alcanzar el antepenúltimo y dejarle el penúltimo a Santos Laguna, con las mismas unidades pero con peor diferencia de goles, quedando en el último lugar Cruz Azul con solo 4 puntos.

Sobre el partido que se disputó en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, Daniel Flores, director técnico del conjunto potosino, comentó: “El resultado me deja contento, no satisfecho por supuesto, por la intensidad que mostraron las jugadoras, una actitud totalmente diferente al anterior partido. Hubiéramos querido salir con los tres puntos, pero el rival también cuenta e hizo su partido.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

También destaco que desde hace mucho tiempo, por fin se consiguió que el equipo en casa no recibiera gol, eso es un punto a favor. Lo que habla de que hemos dado pasos hacia adelante y que el trabajo que venimos realizando es el que nos sacará a flote en este torneo”, agregó.

Sobre lo que les faltó para obtener la victoria en casa, el estratega dijo “nos faltó la contundencia ofensiva, aprovechar las que se generaron, faltó empujarla, ese último toque que nos hubiera dado el gol o los goles del triunfo. No queda más que trabajar en ese aspecto y en que las jugadoras sigan creyendo que se puede competir contra cualquiera”.

La siguiente jornada, la 12, San Luis tendrá una difícil visita ya que enfrentará nada menos que al América en Coapa, equipo que se ubica en la quinta posición con 22 unidades, y que en casa de seis partidos que ha disputado, cinco los ha ganado y uno perdido.

“Vamos contra el América, pero no nos espanta, hay que competir, somos once contra once e iremos a su campo a realizar nuestro mejor esfuerzo y buscar salir con un buen resultado. Sabemos que no será fácil pero trabajaremos estos días para preparar muy bien la estrategia y ver cuáles de las jugadores pueden iniciar”, apuntó.

Por último, de la jugadora Mayra Santa quien salió de cambio lesionada, comentó el timonel de las colchoneras que no es nada grave, y que esperaran a ver como evoluciona.