Atlético de San Luis en busca de un milagro en Leagues Cup

Atlético de San Luis enfrenta este domingo a las 17:30 horas al New York Red Bull en el último partido del Grupo O, encuentro en el que será a matar o morir para los potosinos si es que quieren seguir con posibilidades de lograr el boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Los dirigidos por Gustavo Da Silva en el pasado encuentro ante el New England se llevaron una dolorosa derrota de 5–1 por lo que el duelo del domingo en el Red Bull Arena será crucial para que el San Luis no sea parte de los equipos eliminados de la Liga MX.

Cortesía ADSL

Por su parte Red Bull tuvo una delantera errante con Vanzeir y Barlow, mientras que su arquero Carlos Coronel les salvó la noche para que empataran sin goles con el New England, en el punto extra salieron más letales lo ganaron con un 4–2.

New York England es líder con 4 puntos, el New York tiene 2 unidades y los potosinos están en 0. Para avanzar el San Luis necesita ganar, la derrota o el empate, y aunque ganara el punto extra, no le sirve de nada y se quedarían en el fondo del grupo.

Cortesía ADSL

Después de aquel partido, los potosinos tuvieron mucho que entrenar, sobre todo en la puntería en el arco rival, y por cierto se menciona que Leo Bonatini inicie el partido luego del partido que dio Ángel Zaldívar quien ha recibido muchas críticas en las redes sociales del club.

El rival en turno de los potosinos es de los irregulares de la temporada en la MLS ya que se encuentra en la onceava posición de la Conferencia Este con 26 puntos, producto de 6 triunfos, 8 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 26 en contra.

Este será el tercer equipo de la MLS al que enfrente el Atlético de San Luis, el anterior fue con el New England Revolution y aquel que disputaron en la cancha del Alfonso Lastras con el New York City FC. Por su parte el New York Red Bull sostuvo 6 partidos contra equipos de la Liga MX con una marca de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas.