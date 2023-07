Presentan a Juan Pablo Martínez con el Botafogo FSA

En busca de sumar minutos y experiencia el futbolista regio Juan Pablo Martínez fue presentado esta semana como refuerzo del Club Botafogo Futebol S.A., escuadra que juega en la Serie B de la Liga Brasileña.

Martínez Rodríguez había sido registrado con el plantel del Atlético de San Luis para el presente torneo Apertura 2023, pero antes de que el equipo viajará a tierras estadounidenses, se anunció su baja.

Cortesía | Botafogo FSA

Y es que el jugador nacido hace 24 años en Guadalupe, Nuevo León, quien se desempeña como defensa lateral, aceptó la oferta del equipo carioca, por lo que habló con la directiva y de común acuerdo decidieron su partida.

Juan Pablo llega a préstamo al Botafogo "B", toda vez que Atlético de San Luis lo contrató por dos años, para la temporada 2022-2023 y 2023-2024, y ya cumplió el primero, y de llenarse el ojo al conjunto sudamericano, podría negociar la compra definitiva.

Al momento de ser presentado ante la prensa brasileña declaró: "Estoy muy feliz de llegar al fútbol brasileño. Quiero honrar la camiseta del Botafogo, que es un club muy tradicional. Para mi es importante que los jóvenes mexicanos nos atrevamos a dar pasos así y no quedarnos con la idea de no poder jugar; si quieres destacar tienes que buscar el lugar donde hacerlo y no quedarte sentado lamentándote. Espero quedarme acá mucho tiempo para sumar experiencia y minutos", agregó.

Cortesía | Botafogo FSA

En su corta carrera deportiva en el balompié de paga, Juan Pablo Martínez debutó en Liga MX con los Tigres de la UANL en el Clausura 2022; después emigró a los Venados de Yucatán a la Liga de Expansión, donde tuvo una buena temporada.

Fue visto por Atlético de San Luis que lo contrató como agente libre por dos años, escuadra en la que jugó pocos minutos en la era de André Jardine como DT, en los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023, por lo que al surgirle esa oportunidad decidió emigrar al futbol sudamericano.