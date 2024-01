Atlético de San Luis busca iniciar con el pie derecho en casa

El renovado Atlético de San Luis busca regalarle la primera victoria en casa a sus aficionados cuando reciba a un rival complicado como lo es Pumas este viernes a las 21:00 horas en duelo de la jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que solo se podrá seguir por ESPN y Star+.

Ambos equipos llegan luego de ganar por 1-0 en su presentación en la Liga MX, aunque por parte del Atlético el comienzo no fue el esperado pues ante Mazatlán no se vieron del todo bien, aunque si no fuera por el portero Adrián Sánchez la historia pudo ser muy diferente.

Los Pumas por su parte tuvieron una aceptable presentación en Ciudad Universitaria ganando por la mínima diferencia ante Bravos, y donde ya debutaron Funes Morfi y Guillermo Martínez, en una delantera que promete ser explosiva en este torneo.

Cortesía | Atlético de San Luis

Sobre la delantera felina, Jordan Silva el miércoles destacó que tienen una delantera de peligro y que no deberán descuidarlos ningún minuto, en especial por alto pues son letales y eso podría arruinar su presentación ante su gente.

En los últimos 9 partidos entre ambos clubes, Atlético de San Luis no la ha pasado nada bien contra los Universitarios, pues han perdido 6 juegos y apenas 3 triunfos con 11 goles a favor por 19 en contra.

Cortesía | Atlético de San Luis

En el estadio Alfonso Lastras hay igualdad de números, en los últimos 4 cotejos tienen dos triunfos y dos derrotas, el último enfrentamiento en este escenario lo ganó el San Luis en la jornada 9 en donde se impusieron por 3-2. Cabe destacar que desde el 20 de marzo en la jornada 12 del Apertura 2021 los Pumas no ganan en el estadio potosino, en aquella ocasión el resultado fue de 1-0.

El árbitro del partido será Iván Antonio López Sánchez, a sus 30 años debutó en el partido entre Cruz Azul y Pachuca, por lo que este será su segundo encuentro en la Liga MX; al San Luis ya le dirigió un partido y fue entre contra el NY Red Bulls en la Leagues Cup. Estará acompañado de Karen Janett Díaz Medina y Michel Caballero Galicia en las bandas y como cuarto juez será Héctor Salvador Solorio Arreola.