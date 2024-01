Impedirán el arribo de caravanas de aficionados de los Pumas al Lastras

El partido del Atlético de San Luis ante los Pumas de este viernes a las 21:00 horas es de alto riesgo por la pasión que desbordan ambas aficiones, es por eso por lo que para evitar cualquier incidente dentro y fuera del Alfonso Lastras se implementará el viernes el plan de acción “Estadio Seguro 2024”.

En reunión de seguridad y directiva del Atlético de San Luis se acordó que habrá un despliegue operativo conformado por más de 900 integrantes de las fuerzas de seguridad estatales y municipales para el duelo del que se espera una asistencia de 22 mil personas.

Otra de las acciones del plan de operaciones es la prohibición de ingreso al estadio de porra o grupos de animación visitantes, inclusive a través de la Policía Cibernética se llevará a cabo un exhaustivo monitoreo para detectar viajes promocionales y se estará impidiendo el arribo de caravanas, camionetas o autobuses que ofrezcan traslados a la capital potosina.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Cabe resaltar que se recomienda a los aficionados llegar con antelación al evento y así evitar problemas de tráfico vehicular, no ingerir alcohol en la vía pública, ingresar ordenadamente al inmueble deportivo, evitar llevar consigo objetos prohibidos, drogas o armas y solicitar apoyo del personal de seguridad de forma inmediata en caso de algún auxilio o eventualidad.

En el despliegue habrá elementos de prevención y vigilancia de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, C5i2, Protección Civil Estatal y Municipal, Seguridad Privada, rescatistas y paramédicos, COEPRIS y Comercio Municipal.

Por parte de la Liga MX se recordó que no habrá tolerancia ante cualquier incidente como el que ocurrió en el duelo de la jornada 1 en donde precisamente aficionados del Atlético de San Luis estuvieron involucrados en un conato de bronca en Sinaloa, aunque en aquel caso no fueron grupos de animación y no hubo lesionados ni detenidos.