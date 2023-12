Anuncian la primera carrera atlética "Fuerza Canina"

El domingo 10 de diciembre a las 8:00 horas se realizará la primera carrera atlética "Fuerza Canina" que busca fomentar la actividad física, pero también que las personas disfruten de la compañía de sus mascotas.

La presentación de esta lid fue encabezada por el director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Joaquín García Martínez, quien informó que la distancia para esta competencia es de 2.3 kilómetros, la cual saldrá de las instalaciones del Inpode, ubicadas en Himno Nacional no. 4000, recorriendo dicho avenida hasta llegar a la Glorieta de la Revolución y de regreso, haciendo un invitación a la ciudadanía a que se sume a esta carrera de convivencia.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La inscripción serán entregar una bolsa cerrada de croquetas a partir de dos kilos, las cuales serán donadas a asociaciones dedicadas al rescate y protección de perros, informó Alejandro Piña, Secretario de la organización Jóvenes Transformando el Futuro, quien forma parte de la organización, por lo que al momento de inscribirse los participantes recibirán un collar para su mascota, mientras que los dueños participarán en una rifa el día del evento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Mauro Ruiz, director de DOG FEST México, también hizo la invitación a participar en el Festival Canino Navideño, que se llevará al final la carrera en las instalaciones de la Unidad Adolfo López Mateos, en donde se tendrán actividades como la carrera de disfraces, clases gratuita de obediencia canina, zona de vacunación a bajo costo y zona de emprendimiento, con espacios incluyentes para toda la familia.

Finalmente la invitación es abierta y no hay un límite de cupo, todos son bienvenidos, con sus mascotas no importando la edad, solo se les pide que lleven a su can con correa.