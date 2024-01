Ante nuestra afición debemos sacar los tres puntos: Jordan Silva

Jordan Silva, defensa del Atlético de San Luis, afirmó que si bien el triunfo ante Mazatlán fue más que positivo, el equipo tuvo muchas fallas que deben corregir para, el viernes por la noche, vencer a Pumas en la jornada dos.

"Pumas es un rival complicado observé el partido que disputaron en la fecha uno en su estadio y le han dado continuidad también a su proyecto ahora con su nuevo entrenador, han llegado importantes jugadores al plantel universitario, pero nosotros estamos enfocado en lo que debemos hacer. A pesar de que ganamos a Mazatlán tuvimos fallas que hemos estado corriendo y ante Pumas debemos estar más atentos, porque la consigna siempre será que en casa debemos ganar los tres puntos y ante nuestra afición que eso espera partido a partido".

Cortesía Martín Báez

Ahondó en que si le toca jugar, está listo para responderle al entrenador Gustavo Da Silva. "Al final la competencia interna es la que te hace crecer, debes prepararte al máximo en ese sentido. He podido jugar lastimosamente porque otros compañeros se lesionan, pero bueno así es el fútbol, y cuando el entrenador te pide jugar pues uno debe estar listo y aprovechar esas oportunidades para convencerlo de que puede confiar en todo su plantel. Yo lo estoy y si me toca el viernes, pondré mi granito para ganar".

De lo qué tiene que mejorar el equipo, comentó el nacido hace 29 años en Matehuala, S.L.P., "estamos concientes de que el partido del pasado viernes tuvimos muchas imprecisiones, muchos pases equivocados y no mostramos lo que veníamos haciendo. Ante Pumas debemos retomar lo del torneo pasado, salir jugando y tocando el balón como sabemos y tomar esa confianza que nos faltó ante Mazatlán, jugar por las bandas y crearles peligro".

Por lo que se refiere a la delantera felina, que se reforzó para este torneo, quien porta la playera 30 en los dorsales dijo: "Estoy listo para lo que venga, Memo Martínez y Rogelio Funes Mori son dos delanteros de peligro que no puedes descuidarlos ningún minuto y para ello tanto mis compañeros como un servidor no hay que darles espacio para que controlen el balón, menos por alto que son letales. Lo importante es seguir sin que el rival te anote, a veces los partidos no se prestan para ganar con lucimiento como fue el de Mazatlán, pero creo que lo importante es que sumen puntos y que todos apoyemos en ello", agregó.