Alizé Cornet, la tenista que le encanta escribir novelas

A pesar de que solo regaló a los aficionados potosinos unos minutos de su exquisito tenis, ya que una fuerte dolencia en la espalda la obligó a retirarse en la primera ronda del WTA 125 San Luis Open 2024, Alizé Cornet afirma que cada vez que juega, lo disfruta al máximo.

“Ser capaz de vivir de mi pasión es algo increíble, porque siempre que entro a la cancha lo disfruto al máximo, aún a mis 34 años cumplidos, y estoy orgullosa de lo que he alcanzado, pues no es fácil mantenerse durante casi 18 años de carrera en el top 100”, afirma la francesa.

Cortesía / WTA 125 SLO

Y nunca olvida esos triunfos que la han catapultado a jugar con las mejores tenistas del mundo. “He ganado títulos en el deporte blanco, he jugado en las mejores canchas y torneos, pero uno de los que más atesoro es el que logré ante Serena Williams en el Grand Slam de Wimbledon año 2014, ya que ella estaba en la cúspide de su carrera y la vencí, fue algo muy especial por el momento y lugar donde fue”.

Pero más allá de esos buenos recuerdos, tiene claro que le quedan algunos años más en el deporte blanco que tanto le apasiona, aunado a que las lesiones le comienzan a pasar factura, por lo que aún no visualiza en realidad que hará en el futuro cercano, aunque afirma que seguramente será algo relacionado con el tenis.

“Sin duda lo extrañaré mucho cuando sea el momento de colgar la raqueta, y sin duda será un ritmo de vida diferente el que después vendrá para mí; pero quiero mantenerme en el tenis, no se aún a que me dedicaré, pero he estado escribiendo algunas novelas desde hace algunos años, puedo decir que es mi segundo trabajo, entonces creo que podría seguir escribiendo libros”, afirma.

Cortesía / WTA 125 SLO

Y es que en 2021 Alizé publicó “Trascendencia. Diario de una adicta al tenis”, obra en la que intenta llevar al lector al interior de la mente de una deportista analítica. En dicha publicación la ganadora de seis títulos de la WTA comparte experiencias de su vida en el tour, en el que ha vivido grandes momentos.

Por último y mientras llega ese momento, sobre su visita a la capital potosina y a México, afirma que le agrada estar por acá, porque siempre que ha jugado en nuestro país la han tratado muy bien. “La gente mexicana es amante del deporte, les gusta apoyar a los deportistas, cuando jugamos aquí es como estar en un estadio de futbol, son muy apasionados, es bueno para nosotros porque se siente bien jugar en esas atmósferas”, comenta la francesa.

EL DATO

Alizé Cornet nació en Niza, Francia, y actualmente está en el lugar 99 del ranking WTA, siendo su mejor puesto 11 hace algunos años.