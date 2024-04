Ajedrecista potosino, tercer lugar en Nacional "Mi Veracruz 2024"

Siguen los buenos resultados para el Experto Nacional de Ajedrez, Emmanuel Robledo, quien el fin de semana participó en el segundo Campeonato Nacional “Mi Veracruz”, en el que finalizó en tercer lugar.

El potosino alcanzó podio en Sub 20 Absoluto, categoría que resultó muy disputada y con un alto nivel de competencia ya que se dieron los mejores 35 ajedrecistas del país.

Y es que después de las seis rondas, los cuatro primeros lugares finalizaron empatados con 5 puntos, por lo que para definir las posiciones finales tuvieron que irse al criterio de desempates.

Cortesía / KANA

Así el primer sitio fue para Atlas Adomaitis Galaviz Medina, de Yucatán, con 19.50 de desempate; segundo sitio para Juan José Taylor Rodríguez, de Tlaxcala, con 18.00, y completó el podio Emanuel Robledo Flores, de San Luis Potosí, con 16.00.

El quinto puesto fue para el anfitrión veracruzano Román Amasidai Lagunes Pérez, con 15.50, y en quinta posición Brian Emiliano Gálvez Villalva, de Morelos, con 4.5 puntos.

Como se mencionaba, Emanuel ha tenido un gran año, con un resultado positivo a fines de marzo en el Campeonato Nacional en Querétaro, donde logró 5.5 puntos en la categoría Internacional, en donde enfrentó a varios ajedrecistas de otros países y al final logró el título de Experto Nacional.

Cortesía / KANA

Además de que estuvo con la selección potosina en el Macro Regional 2024 y conquistó su lugar a los Juegos Nacionales CONADE 2025 que se disputan a fines de mayo en Campeche.

Robledo Flores en su carrera en el deporte ciencia ha sido campeón nacional en Sub 16, Sub 18 y ahora incursiona en la Sub 20, además de dar el brinco a categoría abierta, ya con el título de Experto Nacional de FENAMAC.

Por último, resaltar que el Nacional “Mi Veracruz” se efectuó en la ciudad de Xalapa, del 25 al 28 de abril con sede en el KANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, con participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas procedentes de varios estados de la República Mexicana y de diferentes países de Latinoamérica.