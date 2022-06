Aidé Hernández pasa a la historia del Maratón Tangamanga

El hecho pasó desapercibido para muchos, pero después de 8 años una atleta potosina volvió a triunfar en el BMW Maratón Internacional Tangamanga. Aidé Laura Hernández Rivera lo hizo posible con un segundo lugar en los 42 kilómetros 195 metros en este 2022.

Fue en el año 2014 en la trigésima edición que María Guadalupe Altúnez Rivas puso en lo más alto a San Luis Potosí al ser campeona con tiempo de 3 horas 11 minutos 46 segundos, siendo la segunda atleta local que lo lograba, ya que Mireya Bujaidar en 1990 (octava edición) fue la primera.

Aidé Laura Hernández pertenece al equipo MACS que dirige Macario Soto. / Daniel Esquivel

La integrante del equipo de Atletismo MACS de San Luis Potosí que dirige José Macario Soto no solo se ubicó en la segunda posición, sino que mejoró su marca personal en 11 minutos, de ahí que al llegar a la meta levantó los brazos y la sonrisa se le dibujó en todo el rostro, en señal de que la meta estaba cumplida y más cuando se enteró que finalizaba como segundo lugar absoluto, detrás de la monarca Ivon Domínguez Acosta, de la Ciudad de México.

"Me preparé durante varios meses porque mi objetivo era hacer un tiempo de 3 horas 13 minutos más o menos, pero nunca me imaginé que lo bajaría por tanto tiempo, y eso me da una satisfacción muy grande la verdad", comentó en entrevista Exclusiva con El Sol de San Luis.

Su mejor marca en maratón había sido en el Maratón de Aguascalientes 2021 con 3 horas 20 minutos 50 segundos, pero ahora en el Tangamanga 2022 paró los relojes en 3h09:40.

"En los primeros 10 kilómetros me fui un poco rápido, pero como en el 12K bajé mi ritmo, así conservé fuerzas hasta el 30K con tiempo regulado. En Avenida Carranza como en el kilómetro 33 le volví a apretar la velocidad y aunque me sentí un poco agotada, pude recuperar aliento en la baja del Bulevar Salvador Nava Martínez, ya en camino rumbo al Parque. La estrategia me funcionó y pude llegar entera a la meta".

Afirma que fue vital para ella recibir el apoyo de la gente, "si es una felicidad muy grande que en tu ciudad natal haya tenido este logro, en varios tramos del recorrido me alentaron mucho, me reconocían compañeros runners y me gritaban para motivarme, y eso me ayudó, al igual que cuando estaba calentando, me decía, "tú vas a poder, lo vas a lograr" y eso si me dio para arriba el ánimo y las ganas de mejorar mi tiempo".





Cabe mencionar que este fue el décimo maratón que corre y segundo en San Luis Potosí, ya que en el primero aquí en la capital potosina hizo 3 horas 39 minutos en el 2019. "Tengo 5 años más o menos en el atletismo ya de manera formal y creo que voy mejorando mes con mes".

"Agradezco a todos su apoyo, a mi entrenador que me preparó muy bien, a mi familia y amigos que no me dejan sola, estoy feliz y convencida de que vienen cosas mejores, para eso hay que entrenar, prepararse y ser disciplinada. Lo que quiero ahora es ver como me recupero y estoy animada en correr el Maratón Powerade en Monterrey que es en diciembre, pero lo voy a platicar con mi entrenador para preparar bien la estrategia. Por lo pronto seguiré corriendo las de 5 y 10 kilómetros que se programen, porque me dan ritmo y velocidad, aunque el maratón es mi prueba favorita", nos dice la atleta de 24 años sin soltar en sus brazos el enorme ramo de girasoles que le entregaron sus amigos al llegar a la meta.

Por último, las estadísticas de su participación fueron: Corrió con el número 616; finalizó en segundo lugar general del Maratón; Tiempo oficial de 3h09:40; paso por kilómetro de 4min30seg, y velocidad media de 13.28 km/h.

Llegó en el lugar 28 de 566 maratonistas inscritos (ambas ramas); fue segunda de 103 corredoras de la rama femenil, y en la libre femenil se ubicó segunda entre 43 participantes.

EL DATO

Desde el 2014 que una atleta potosina no subía al podio de ganadoras del Maratón Tangamanga.