Agradecido con todo el apoyo recibido: Ricardo Cordero

El piloto potosino Ricardo Cordero, quien hace unas semanas se proclamará pentacampeón de la Carrera Panamericana, rally de mayor tradición en México, convivió con los representantes de los medios de comunicación para agradecerles todo el apoyo recibido.

"Hoy no vengo a competir sino a convivir con todos ustedes, porque quiero agradecer a la prensa deportiva todo ese apoyo y aliento que me dieron para alcanzar el éxito que tuvimos en esta edición de La Panamericana, que no fue fácil, hubo mucho desgaste físico y mental, pero que afortunadamente todo llegó a buen terminó y pudimos, Marco Hernández mi copiloto, un servidor y todo el equipo que conformamos, quedar como ganadores absolutos para sumar la quinta corona", expresó.

Compartió por un par de horas el pan y la sal con los representantes de los medios, y al final atendió las entrevistas y fotografías que le solicitaron. El Sol de San Luis tuvo oportunidad de charlar con él y esto fue lo que nos dijo:

"La Panamericana de este año fue la verdad un evento muy lindo, porque después de cinco años pudimos arribar a San Luis Potosí, mi tierra natal y donde vivo, nunca me imagine el ver tantas personas reunidas no solo en Plaza de Los Fundadores, sino en todo el recorrido. Creo que fuimos la segunda plaza con mejor recibimiento, detrás de la CDMX. Y no solo yo quedé encantado sino también todos los pilotos y organizadores que visitaron la capital potosina".

Explica que la temporada aún no termina para él, "tenemos una última carrera el 26 de noviembre en Tepalpa, Jalisco, donde esperemos que salga lo mejor que se pueda, porque de obtener mínimo un segundo lugar, nos dará el título de campeones nacionales, que nos da derecho a irnos a la premiación de la FIA en Polonia, junto con Checo Pérez, siendo la primera ocasión que dos mexicanos estén presentes. Ojalá todo salga bien y podamos alcanzar esa nueva meta", agregó.

Por último envió un mensaje a todos los que le apoyaron: "Primero a mi familia que me apoyó en todas las etapas, a todo mi equipo de trabajo que no salen en la foto pero son los que nos hacen fuertes con el auto, sin olvidar a toda la afición, amigos y patrocinadores que nos dieron un total respaldo. Gracias de verdad".