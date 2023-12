A donar ropa y cobijas para los habitantes de Mexquitic de Carmona

El comité organizador encabezado por Imelda Muñoz, de la tradicional carrera atlética "Del Abrigo - Ursus Muñoz", continúa con el llamado a las y los potosinos para que donen alguna prenda abrigadora y cobijas en buen estado para los habitantes de Mexquitic de Carmona.

Este año la lid se efectuará el domingo 17 de diciembre a las 8:00 de la mañana, siendo la edición 24, con una distancia de 6 kilómetros, salida y meta en la esquina de Fray José de Arlegui y avenida Venustiano Carranza.

"Estamos ya a unos días de la carrera dando los últimos detalles en la organización, y reiterando la invitación a todos los potosinos para que nos apoyen en este evento sin fines de lucro, y con el firme propósito como lo hacía mi papá desde que nació hace más de veinte años la lid, apoyar a los más necesitados bajo el lema ¡Este invierno abriga a un hermano!.

Archivo OEM | El Sol de San Luis

Muñoz Suárez del Real detalló cómo pueden participar las personas en esta noble causa. "Aclarar primero que no contamos con centros de acopio para que no los vayan a engañar. Nosotros recibimos su ropa invernal y/o cobija nueva o en buen estado, sea una o varias no importa la cantidad, el mismo día de la carrera y no antes. Pueden presentarse una media hora antes, o entre 8:00 y 9:30 de la mañana en el sitio de salida y llevar ahí su donativo en especie, todo es bienvenido, desde un suéter, bufanda, guantes, chamarra, frazada, cobija, etc, lo que gusten".

Quienes gustan del atletismo pueden acudir para que reciban su número y así participen caminando, trotando o corriendo la distancia, acompañados de su familia o mascotas, salida en la esquina de Avenida Venustiano Carranza y Fray José de Arlegui, para completar 6.3 kilómetros, una vuelta por toda la Recreovía Carranza hasta Uresti y regresar al punto de partida.

Y al final habrá 100 playeras conmemorativas para los primeros en cruzar la meta, además de hidratación de Powerade, Agua de Lourdes, dulces Canel's y apoyo de Deporte Municipal, agregó.