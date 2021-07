¿Ya tienes plan para este fin? acá algunas ideas que puedes hacer en SLP

La inauguración de Nothing is what it used to be tendrá cupo limitado

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí te invita a la inauguración de la exposición Nothing is what it used to be ("Nada es lo que solía ser") de Ricardo Luévanos en el MAC este Viernes 09 de Juliolio a las 20:00 horas.

Cada una de las piezas de Luévanos está basada en anotaciones personales sobre antiguas lecturas escritas por filósofos chinos trasladadas a una estética contemporánea.

Cortesía | Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí

La obra está cimentada sobre la idea de la mutación; de una línea o trazo original se desprende la dualidad, lo que está arriba y abajo, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo evidente y lo oculto. Como segundo punto está la fuerza que tienen las imágenes ya que todas pueden ser aplicadas a problemáticas o interrogantes de la vida cotidiana del ser humano.

Así como es costumbre en el MAC, se dedica una sala para la pieza del mes, en esta ocasión Sandra De León nos trae Territorio, según palabras del artista: “Trata la importancia de la percepción de nuestro entorno, las posibles maneras de interpretarlo y el cómo producimos de forma individual la realidad.

TERRITORIO es también una invitación a renegociar las percepciones de la realidad y la representación.”

Por último, Jamer Yunuen interviene el mural que se encuentra en la terraza oriente con una propuesta de arte urbano a base de graffiti, donde mezcla elementos de un rostro femenino con un ave tropical.

Cabe mencionar que esta será la primera inauguración presencial protocolaria que el museo lleve a cabo después del periodo de contingencia; aun así, el ingreso estará controlado y será de cupo limitado a 100 personas.

Huellas en el Desierto de Jaime Galán en el Museo Federico Silva

Se inaugurará la exposición temporal "Huellas en el Desierto" del escultor potosino Jaime Galán, este viernes 9 de julio a las 21:00 h, en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, el acceso al evento es con cupo limitado por lo que se le pide a los y las asistentes llegar temprano.

Jaime Galán es un artista potosino quien cuenta con una sólida trayectoria artística. Es un artista multidisciplinario en el utiliza diversos medios para expresarse, dibuja constantemente, escribe poesía y trabaja la pintura y la escultura, esta última, en varios materiales, principalmente cerámica y madera.

"Huellas en el Desierto" del escultor potosino Jaime Galán

Galán posee un lenguaje propio de gran fuerza expresiva, su trabajo en cerámica se expresa en extraordinarias formas y muestra un sentido cromático exacto en cada una de sus obras; su trabajo en madera se ve en ocasiones enriquecido con materiales metálicos o pétreos, los que dan a la obra su carácter recio; en sus creaciones explora constantemente el orden físico espacial en una búsqueda constante de orden interior. Su trabajo plástico esta marcado por el rigor de las líneas, de esta manera, el resultado de su labor creativa es una obra contundente, sólida y atractiva.

Esta muestra escultórica estará expuesta en las salas temporales Guillermo Ruiz y Eduardo Chillida que se encuentran en la planta baja del museo a partir del 9 de julio por lo que se invita al público a que conozca esta gran propuesta potosina. De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 h, domingo de 10:00 a 14:00 h. Martes cerrado al público.

Concierto con causa: Música para Gianni en el Museo del Ferrocarril

Se invita al público en general al concierto con causa “Música para Gianni” que se llevará a cabo en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona el Sábado 10 de Julio a las 12:00 h.

Este concierto estará a cargo del Colectivo Musical Potosino y la Camerata de San Luis con un amplio repertorio: Suite Saint Paul de Gustav Holst, concierto para corno francés No. 3 de W. A. Mozart, además de concierto de Brademburgo No. 5 J. S. Bach, entre otras sorpresas.

Cortesía | Museo del Ferrocarril Jesús García

Se llevará a cabo en la sala murales del museo, la entrada es con cooperación voluntaria, todo lo recaudado se entregará a Gianni Gambini, un joven que se encuentra en dificultades de salud. Para asistir a este concierto se deberá cumplir con las medidas sanitarias.

Domingo de batucada y zanqueros en el Museo del Ferrocarril

El próximo domingo 11 de julio se presentará la compañía Lophoria con un espectáculo “La magia del circo, entre carpas y vagones”, una presentación con zanqueros y batucada en el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona”, en un horario de 12:30 a 13:30 horas. Entre música y baile se desarrolla esta presentación a cargo de varias bailarinas y bailarines que amenizarán recorridos dentro del recinto cultural.

Cortesía | “La magia del circo, entre carpas y vagones”

La entrada para los niños y niñas es libre, mientras que las y los mayores de edad ingresarán con boleto de museo. Esta presentación es parte de la promoción de la exposición “Entre carpas y vagones”. Una exposición temporal ubicada en la sala express, la cual contiene elementos del circo y su relación con el ferrocarril a través de los años. Además de la recreación de una maqueta con personajes muy representativos del circo, exclusiva para los y las niñas.

Invita CEART SLP a talleres de iniciación y actualización en artes visuales

La inscripción podrá realizarse de manera virtual en el portal institucional, o bien de manera presencial en las instalaciones del Ceart, hasta el 09 de julio 2021.

Interesantes propuestas de iniciación y actualización artística se estarán impartiendo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí a través de los talleres en la disciplina de artes visuales que, a partir de la vigente oferta académica de verano, regresa en modalidad presencial con opciones como fotografía digital, pintura, monotopia y collage, así como ejercicios de lectura sobre la obra artística.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Fotografía digital: aprende a usar tu cámara digital, es un taller en modalidad de iniciación que será impartido por Ricardo Sierra Arriaga con el objetivo de que los participantes conozcan los principios básicos de la fotografía digital, así como el uso y manejo de herramientas de programas de edición de imagen; dirigido para mayores de 16 años, el taller será impartido en un periodo del 19 al 23 de julio, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

La forma de ver: ejercicios de lectura sobre la obra artística, es otra opción de formación artística en donde se busca que los participantes reconozcan las características específicas de los fenómenos visuales en la obra personal, a través de la revisión de teorías y autores, para experimentar de manera práctica sobre las producciones individuales; este taller será impartido del 19 al 23 de julio, bajo la instrucción de Nicolás Minelli Elvira, en un horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h.

Por su parte, Verónica Gómez Guerrero estará al frente del taller Monotipia y collage como recursos de construcción de imagen, donde los participantes aprenderán a componer y a construir originales gráficos a partir de procedimientos de la estampación única y sobreposición de diferentes materiales impresos para la creación de piezas en técnica de collage; dirigido a mayores de 16 años, se llevará a cabo del 26 al 30 de julio, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

Finalmente se llevará a cabo el taller de Pintura con gouache y acabados con tintas, a cargo de Juan Carlos Martínez Mejía con la intención de que los participantes conozcan y apliquen las propiedades del color, sus matices y pesos, entendiendo las temperaturas y sus efectos en el impacto cromático, por medio de la técnica del gouache, como complemento de masas y fondos que serán intervenidas con tinta china definiendo contornos y formas; de igual manera en este taller podrán participar mayores de 16 años, en un periodo del 16 al 27 de agosto, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

La información completa sobre estos y la totalidad de talleres en todas las disciplinas, se encuentra disponible a través de www.ceartslp.gob.mx donde también es posible llevar a cabo la inscripción en línea a partir de este 28 de junio, o bien podrá realizarse de manera presencial en las instalaciones del Ceart, en un periodo del 28 de junio al 9 de julio de 2021, de 10.30 a 15.30 horas. Para más informes se pueden consultar también las redes sociales del CEARTSLP.

Actividades en el Museo Francisco Cossío

Como parte de las acciones de registro, conservación y difusión del patrimonio potosino que realiza la Dirección de Patrimonio Cultural el día de mañana miércoles 07 de junio se presentará el libro "Juan Blanco y mundo" a las 18:00 h, entrada libre, cupo limitado.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El domingo 11 de junio a las 12:00 h, se llevará a cabo la Actividad Familiar “Metamorfosis: Del arte clásico al arte abstracto”, durante la cual se realizará un recorrido por la más reciente exposición temporal del Museo Francisco Cossío, "Metamorfosis", donde conocerán la obra de Alejandro Reyna y Carla Delsol. Al término del recorrido, realizarán una obra de arte con pinturas acrílicas, recuperando los temas y conocimientos adquiridos durante el recorrido guiado. Cuota de recuperación $140 por familia de máximo 4 integrantes, $45 individual, cupo limitado. Informes e inscripciones: WhatsApp (444)849 1648 y actividades.mfc@gmail.com

Se le recuerda al público en general que las inscripciones a los cursos y talleres de verano siguen abiertas, como danza, artes plásticas, teatro, escultura, yoga, inteligencia emocional, historia del arte, cine, curso de encuadernación artesanal básica, colecciones y museos, historia del arte mesoamericano, taller de modelación en barro, baile latino, salsa y bachata, introducción al dibujo y acuarela, taller herbario poético, inglés conversacional, japonés, portugués, inglés infantil y alemán.

Invitan a estudiar Danza, Literatura y Música este Verano en el IPBA

A partir del próximo 19 de julio y hasta el 13 de agosto de 2021, niños, adolescentes y adultos podrán disfrutar de la variedad de cursos y talleres que ofrecerá el Instituto Potosino de Bellas Artes.

Cortesía

Las opciones que presentan en esta ocasión, abarcan todas sus disciplinas: Artes Visuales, Danza, Música, Fotografía, Teatro, Literatura y CDC. El programa educativo del IPBA contiene cursos para todos los intereses: desde talleres básicos hasta opciones más especializadas, con alternativas en línea y presenciales; se puede consultar la oferta completa en el siguiente enlace: https://bit.ly/3xhwWIz. Quien así lo desee, ya puede realizar su trámite de inscripción directamente en las instalaciones del IPBA, ubicado en Av. Universidad esq. Constitución s/n Centro, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o comunicándose a los teléfonos 444-8-22-12-06 y 444-8-22-01-66. Se recuerda que para el proceso se requieren algunos datos básicos del interesado y realizar el pago completo del curso en una sola exhibición.

A continuación, se presentan las alternativas en las áreas de Danza, Literatura y Música:

“Descubriendo el movimiento corporal”, curso para niños de entre los 4 y los 7 años, los lunes, miércoles y jueves, en un horario de 11:00 a 12:00 horas, a cargo del profesor Víctor Guevara.

“Danza Jazz Infantil”, taller enfocado en niños de los 7 a los 11 años de edad, los días lunes, miércoles y jueves, en un horario de 17:00 a 18:00 horas.

“Danza Jazz Juvenil”, programa para personas de los 12 años en adelante, los días lunes, miércoles y jueves, en un horario de 18:30 a 20:00 horas. Ambos cursos serán impartidos por el docente Ángel Gabriel García Márquez.

“Danza contemporánea”, curso dirigido a público juvenil con nivel intermedio de 14 años en adelante. Será llevado a cabo por el especialista César Montalvo de lunes a jueves, de 18:00 a 19:30 horas.

“Bachata, Salsa y Danzón”, taller dirigido por el maestro Fernando Torres, para personas de 18 años en adelante. Se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 18:00 a 20:00 horas. Los cinco talleres se ofrecerán de manera presencial en las instalaciones del IPBA.

En cuanto al área de Literatura, se contará con el taller “Grandes amores (y algunas tragedias) desde las artes plásticas y la literatura”, impartido por Saúl Castro, para personas de 18 años en adelante, en formato digital asincrónico.

Para niños y niñas de 6 a 12 años, el CDC presentará el curso virtual “Comeletras” a cargo de Gabriela Olvera, los martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.

Por último, para todos los fanáticos de la música, se abren talleres digitales de violín, guitarra o piano, con un total de 44 horas clase.

Se reitera la invitación al público a consultar y sumarse a las alternativas de Verano 2021 con enfoque en Danza, Literatura o Música; así como a revisar el resto del programa para informarse acerca de los cursos de las demás áreas artísticas y a visitar las redes digitales donde se anuncian los eventos y servicios culturales que el IPBA ofrece: Facebook y YouTube “Instituto Potosino de Bellas Artes”, Twitter “@IPBASLP”, Instagram “@IPBASLP_” y Spotify “IPBA SLP”. Para mayor información, se encuentra disponible el correo electrónico informes.ipba@gmail.com.

Leer más de El Sol de San Luis

Cultura El IPBA celebra su 66 Aniversario este jueves

Cultura Realizan recorrido virtual por los murales de la Basílica-Santuario