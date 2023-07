“Visiones fugaces” obra coreográfica que conquistó a los amantes de la danza contemporánea

“Visiones fugaces” dejó fascinado al público amante de la danza contemporánea que se dio cita en el Teatro de La Paz, donde el Ballet de Jalisco, presentó un programa coreográfico bajo el título:

“SOLO ESCÚCHAME”

Hoy decido escucharme, sin miedo a lo que encuentre, aunque duelan mis dolores, aunque griten mis miedos, aunque me encuentre ante un abismo inmenso y no me centre, escucharé a mi corazón, sin importar lo que venga primero.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

HABITUM FATUM “ACTITUD EXTRAÑA”

El hábito es el resultado del conjunto de acciones y comportamientos que repetimos frecuentemente.

Funcionamos con rutinas porque siempre estamos buscando formas de ahorrarnos esfuerzos adentrándonos a la cotidianidad, sin embargo, esto provoca que la emoción se difumine y la pasión se disipe. Tus hábitos construyen tu destino y dependerá de ti la actitud con la que vas a caminar. Al fin y al cabo, todo lo que ocurre en tu vida tiene una causa que lo genera y probablemente tú seas el único creador de lo que pasa en ella.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Semblanza agrupación:

El Ballet de Jalisco se identificó así en 2013, pero nació entre 2008 y 2009, cuando se creó la Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco.

La agrupación luego fue conocida como Joven Ballet de Jalisco y surgió como gran semillero de profesionales. Tiene un vínculo con la Escuela de Artes para una profesionalización continua de la danza y para que se dé una colaboración con artistas de distintas disciplinas.

“Visiones fugaces”

El Ballet de Jalisco, dejó en claro su versatilidad al abordar interesantes temáticas y manifestarlas a través del arte dancístico



Angélica Maldonado | https://t.co/b3h7YoYozi pic.twitter.com/69oPErlmsf — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) July 31, 2023

Actualmente la compañía profesional de danza clásica y neoclásica Ballet de Jalisco se conforma por 22 bailarinas y bailarines profesionales.

Ha presentado espectáculos de gran formato como El Cascanueces, El lago de los Cisnes, Romeo y Julieta, y Carmina Burana, la cual se ha presentado con éxito en distintas sedes del país, incluyendo recientemente en el Palacio de Bellas Artes en CDMX.

En los últimos años, la compañía ha mantenido su exploración constante y la búsqueda de nuevos códigos y lenguajes de expresión corporal y como resultado de ello, en colaboración de coreógrafas invitadas, ha creado coreografías de danza contemporánea que ahora forman parte del programa Visiones fugaces.

“Visiones fugaces”

El Ballet de Jalisco, dejó en claro su versatilidad al abordar interesantes temáticas y manifestarlas a través del arte dancístico



Angélica Maldonado | https://t.co/b3h7YoYozi pic.twitter.com/8kBL94sMUV — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) July 31, 2023

Créditos:

Ballet de Jalisco

Dirección: Mtra. Lucy Arce

Coreografía: Yazmīn Barragán y Sofia Camacho.

Solistas: Keyla Meléndez, Sarah de Miranda, Emili Galviz. Víctor Verdecia, Carlos Hernández.

Cuerpo de Baile: Fernanda Orejel Gretchen Sosa, Fabiola Rodríguez, Andrea Reinosa, Elia Sánchez, Ingrid Rosendo, Lucero López, Mariana Gauna, Sara Lemus, Stephany Nah-Chi, Mónica Orozco, Susana Cruz, Carlo Bravo, Adrián Ramos, Ángel Meza, Fernando Magallón, Fernando Martínez, Jorge Rosales, Mario Aguilar, Raúl Pedraza.

Aprendices: Aldonza Castro, Patricia Cepeda, Sofía Pérez, Belisario Domínguez, Luis David López, Matías Cervantes.

Maestras: Ana Robles, Silvia Olivares, Lucy Arce.

Producción ejecutiva: Katia Jiménez.

Dirección técnica e iluminación: Enrique Morales “Chester”.

Coordinación de audio y traspunte: Saúl Gaxiola.

Utilería y producción: César Guevara.

Coordinación de vestuario: Lidia Juárez Vidal.

Coordinación administrativa: Silvia Estrada.

Asistente de producción: Alejandra Aguirre.