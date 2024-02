Un éxito el concierto Star Wars Sinfónico

Todo un éxito resulto el concierto denominado Star Wars Sinfónico, que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, mismo que lució un lleno en todo el recinto para disfrutar de la Orquesta Sinfónica Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dirigida por el maestro Agrado Ibarra.

Por espacio de una hora, los seguidores y fanáticos de la saga pudieron disfrutar los temas más icónicos de la Guerra de las Galaxias, compuestos por John Williams, temas que le valieron ganar un premio de la academia por mejor musicalización, y que se han convertido en un referente del mundo creado por Gorge Lucas.

Más de 60 talentosos artistas en escena fueron parte de esta magia musical, interpretando en vivo estos temas, siendo acompañados por la caracterización de Club de Star Wars de San Luis Potosí, que le pusieron un toque extra a esta banda sonora.

La velada comenzó con las notas de Main Title, tema principal de la saga; para después seguir con Princess Leia´s Theme; para continúa con uno de las canciones favoritas de los seguidores de esta saga como lo es The Imperial March, tema del personaje Darth Vader que es uno de los personajes consentidos por los seguidores de Star Wars.

La noche prosiguió con Yoda´s Theme; para después comenzar a retumbar los cimientos del recinto las notas de Throne Room & End Tittle, tema con el que finaliza el Episodio IV de esta saga y que fue la primera película con la que arrancó este mundo de Star Wars.

No pudieron faltar los temas de Across the Stars, The Mandalorian, Ahsoka, Anakin´s Theme; Cantina Band, y cerrar con broche de oro con Duelo of the Fates, música ambientalisa la batalla entre el Jedi, Ovi-Wan Kenobi contra su padawan (alumno) Anakin Skywalker, que, tras caer en esta contienda, comenzara a cerrar su transición al lado oscuro y convertirse en el temido Darth Vader.

Fue así como cientos de potosinas y potosinos disfrutaron de esta velada, que finalizó con las fotos del recuerdo con cada uno de los personajes en la sala des espera de Centro Cultural Bicentenario que ya prepara su siguiente evento.