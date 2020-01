Y de mi barrio no me voy, gran función

Se invita al público en general a la presentación del documental Y del barrio no me voy en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito el día martes 28 de enero a las 19:30 h, entrada libre.

Este documental “Y del barrio no me voy” es una producción del Colegio de San Luis A. C., que presentarán el Dr. Arturo Gutiérrez del Ángel, la Dra. Frances Paola Garnica y el Dr. Miguel Ortiz Brizuela de la gran casa de estudios.

Es un documental producido con financiamiento del fideicomiso de El Colegio de San Luis y forma parte de los resultados del proyecto Cultura y Sociedad en los Barrios de San Luis Potosí: Una Antropología de la Percepción y los Espacios Urbanos.

Contenido

En él se muestran las problemáticas que subyacentes en los barrios, desde una perspectiva antropológica; las demandas de los vecinos cansados de la poca inversión que el Gobierno del Estado designa a estos espacios históricos

El largometraje

Es una producción del Colegio de San Luis

