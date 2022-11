Teatro musical, la pasión de Luis Carlos Anduaga

Abrirse paso en el teatro musical no es una tarea fácil, y Luis Carlos Anduaga ha recorrido un largo camino desde su participación en la Academia Kidz en México hasta compartir el escenario con Teri Hatcher, una de las Esposas Desesperadas, en la obra The Addams Family.

Recién egresado de la Academia Dramática y Musical Americana (AMDA) en Los Ángeles, California, el actor y cantante resaltó la experiencia adquirida como parte de sus estudios de actuación y teatro musical.

Teatro Cinco joyas de la Muestra Nacional de Teatro

“Desde que llegué a Estados Unidos, he tenido la oportunidad de participar en varias obras musicales, primeramente, en la Universidad donde estudié, que son puestas con gran profesionalismo, la mayoría de los maestros además de estar en la docencia, se encuentran participando o han participado en el ámbito profesional ya sea en Hollywood o en Broadway”, detalló el joven sonorense de 22 años de edad.

Junto a sus compañeros de estudios y sus maestros participó en obras como 9 to 5 The Musical, Fame o The Pajama Game; mientras que habiéndose graduado ha tenido actuaciones en Tinseltown Tiptoe, Winter Wishes, Thadius Steed y The Addams Family, en esta última compartió escenario con la actriz de Esposas Desesperadas, Teri Hatcher.

“Aunque creo firmemente que tanto en Estados Unidos como en México existe un gran talento a nivel directores, actores, productores, es innegable que por el tamaño del mercado, y por el impulso y valorización que se le da allá al teatro musical, las áreas de oportunidad son muchas más”, consideró Luis Carlos quien agrega que en ambos países “la disciplina y el trabajo duro, son los pilares del éxito, y se exigen de manera muy similar en ambas partes, y una buena producción en México puede estar a la par de las grandes producciones americanas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Actualmente, contó entusiasmado, ya superó las primeras audiciones para participar en la nueva puesta de Vaselina, que subirá al escenario en febrero próximo en un teatro de Los Ángeles.

“Mi objetivo para el 2023 es poder posicionarme en Estados Unidos como actor de teatro musical y, a la par, poder participar en proyectos interesantes aquí en México”, explicó finalmente Luis Carlos Anduaga.